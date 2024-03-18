И это не Россия — в США нашли главного виновного во вмешательстве в выборы

По данным исследования, Google вмешивался в американские выборы 41 раз за последние 16 лет, сообщает Fox News. Компания отдавала предпочтение кандидатам левого крыла и вредила их соперникам — например, скрывая связанные с ними результаты в поисковых запросах. Как отмечается, влияние Google продолжает расти, что делает его «всё более вредным для демократии».

За последние 16 лет компания Google 41 раз вмешивалась в основные выборы в США, сообщает Fox News. По заявлению Media Research Center, его исследователи обнаружили именно столько вмешательств компании в американские выборы, причём её влияние резко возросло, «что делает её всё более вредной для демократии».

Отмечается, что в каждом случае Google вредил кандидатам — независимо от партии — которые угрожали его левому кандидату. «Через руководителей Google технологический гигант проговорился о том, что никогда не должно было стать достоянием общественности: Google использует свою огромную силу, ресурсы и охват для продвижения своих левых ценностей», — утверждают исследователи.

Непомерное влияние Google на информационные технологии, политику и американские выборы стало очевидным в 2008 году. Не сумев предотвратить инаугурацию тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа после выборов 2016 года, Google с тех пор ясно дал понять любому проницательному наблюдателю, что он вмешивался и будет вмешиваться в американские выборы. Исследование показало, что с 2008-го по февраль 2024 года «Google использовал свои возможности, чтобы помочь продвинуть к победе на выборах наиболее либеральных кандидатов, независимо от партии, в то время как их оппоненты подвергались цензуре».

В качестве примеров можно назвать явное предпочтение Барака Обамы Джону Маккейну в 2008 году, предпочтение Обамы Митту Ромни в 2012 году, подавление новостей, критикующих Байдена, сокрытие большинства сайтов республиканских кампаний в 12 конкурентных сенатских гонках в 2022 году и помощь Байдену в 2024 году, когда Google похоронил в результатах поиска сайты кампаний каждого из его значимых оппонентов.