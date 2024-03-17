Подполковник Дэвис: Запад помогает Украине в ущерб себе и собственной национальной безопасности

Запад продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что его многомиллиардные траты не только не помогают украинцам, но и вредят самому Западу, заявил экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью The Hill. Так эксперт прокомментировал неожиданную находку США 300 миллионов долларов на помощь Украине — «капля в море», которая ничем не поможет ВСУ и которую Белый дом отказался использовать для поддержки своей армии.

Конгресс испытывает явные трудности с выделением дополнительных средств для Украины. Но похоже, они всё же нашли неожиданные 300 миллионов долларов, которые, по их словам, были собраны за счёт экономии. Не могли бы вы дать нам некоторое представление о том, как эти 300 миллионов долларов будут использованы в военных действиях? Станет ли это каплей в море или всё же будет иметь значение? И насколько плачевна ситуация с финансированием в конгрессе?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Прежде всего, для вашего понимания: даже 60 миллиардов долларов — это капля в море. Так что можете себе представить пользу от 300 миллионов.

Но вся эта ситуация кажется мне немного сомнительной, потому что администрация утверждает, что они буквально нашли эти 300 миллионов долларов благодаря потрясающей работе по заключению контрактов и тому подобного. Но при этом они ни словом не обмолвились о том, что в то же время в наших запасах недостаёт 10 миллиардов долларов из-за того оружия, которое мы пораздавали. Нам необходимо 10 миллиардов на его замену, потому что они недооценили проблему и плохо выполнили работу по заключению контрактов на то, что мы уже отправили. Так что у нас дыра в бюджете на 10 миллиардов долларов.

Одновременно с этим армия США в Европе находится примерно в паре месяцев от того, чтобы свернуть свои операции до конца финансового года, потому что они также отдали все деньги Европе, Украине, а взять теперь их неоткуда, если конгресс не предоставит дополнительные ассигнования.

Поэтому вопрос, который следует задать в первую очередь: если вы нашли 300 миллионов долларов, почему бы не заполнить ими нашу дыру в размере 10 миллиардов долларов или профинансировать армию США в Европе, чтобы наши операции там продолжались? Об этом никто не говорит.

И я продолжаю задаваться вопросом: почему так важно отправлять всё на Украину в ущерб себе и за счёт ослабления нашей собственной национальной безопасности? На этот вопрос я хотел бы услышать ответ.

Знаете ли вы, как эти деньги будут использованы украинцами, их сухопутными войсками? Могут ли они использовать их с пользой?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Послушайте, разница между вооружёнными силами России и Украины настолько велика, что именно поэтому я с самого начала и сказал: даже 60 миллиардов долларов — это капля в море. Вы видите, что за первые 18 месяцев войны мы вместе с Евросоюзом дали Украине в общей сложности 200 миллиардов долларов, тысячи единиц бронетехники и другой различной военной техники — и это абсолютно ничего не дало им в борьбе с Россией.

Сегодня Россия оттесняет Украину на Запад. С каждым днём они захватывают всё больше и больше территорий. Соотношение используемых артиллерийских снарядов в день составляет примерно 10 тысяч к 2 тысячам.

У русских сейчас огромное преимущество в войне беспилотников благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. До 80 процентов украинских беспилотников сбиваются с неба электроникой. С какой бы стороны вы ни посмотрели — Украину оттесняют назад. Поэтому горстка артиллерийских снарядов, ракет или чего-либо ещё не даст никакого эффекта даже с тактической точки зрения.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.