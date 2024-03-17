«Они русские, и навсегда ими останутся» — Скотт Риттер рассказал свои впечатления о жителях Донецка
Такова реальность жизни в Донецке* — это город под обстрелами. Пока мы здесь разговариваем, украинцы обстреливают его. Они не убивают военных — они убивают мирных жителей.
Вы можете сколько угодно читать о звуках артиллерийских снарядов. Но совсем другое дело — просыпаться утром в Донецке и слышать их самому. Они громкие, и они близко. И люди уже разбираются: «Это были наши — а это их».
Проезжаешь мимо, видишь, как мать ведёт ребенка в школу или ещё куда-то под артиллерийским обстрелом, — а они и не дрогнут. Даже не вздрагивают. Почему? Потому что это уже стало частью их повседневной реальности.
Но нужно встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза и почувствовать хватку их рук, чтобы понять: это русские. Я знаю, что многие говорят, мол, это ведь оккупированные территории… Люди, которые там живут, — русские, и они навсегда останутся русскими. И они хотят быть только русскими. Единственное, о чём они сожалеют, так это о том, что Путину потребовалось восемь лет, чтобы принять решение о вводе войск. Они ждали его ещё в 2014 году. По их словам, слишком много людей погибло за это время.
Но все они — русские. И именно поэтому так важно увидеть это, побывать там самому — чтобы осознать, что любой, кто думает, что Украина каким-то образом сможет вернуть себе эти территории, ошибается. Это российские территории, населённые русскими людьми.
И сегодня я могу говорить об этом с твёрдой уверенностью, потому что я побывал в этих регионах, потому что я видел всё своими глазами, потому что я испытал это на себе. Так что я бесконечно благодарен всем в России, кто сделал эту поездку возможной, даже тем, кому я там, вероятно, надоел. Прошу прощения. Но для меня было очень важно увидеть это, и я благодарю всех за то, что позволили этому случиться.
Дата выхода в эфир 16 марта 2024 года.
* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
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