Bloomberg: ЕС ищет новые способы помочь Киеву, но пока тщетно

17:47
Кимаковский: взятие Невельского позволит усилить давление на ВСУ в Красногоровке
Освобождение Невельского в ДНР даст возможность российским войскам усилить давление на гарнизон украинской армии в Красногоровке, которая расположена на западе от Донецка, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
17:47
Исследование: в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников
По данным на начало 2024 года, в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников, или 28% от общего числа легковых машин в стране.
17:43
Медведев назвал матч с Кордой в Индиан-Уэллсе идеальным в плане поведения
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче третьего круга с американцем Себастьяном Кордой.
17:41
Режиссёр Габриа рассказал о спектакле «Жанна» в тюменском театре
Главный режиссёр петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа рассказал о спектакле «Жанна», премьера которого состоится в апреле в тюменском Большом драматическом театре.
17:36
Путин: 30 тысяч заявок поступило на программу «Время героев» с марта
Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала марта уже 30 тыс. заявок поступило на программу «Время героев».
17:33
В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота
В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтийского флота. К учениям привлекли 400 военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники.
17:33
МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков
Министерство обороны России показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки в Белгородской области. На кадрах — подбитая техника и «убегающие террористы, уносящие раненых».
17:33
МЧС Петербурга эвакуировал с отколовшейся льдины в Финском заливе 15 рыбаков
Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга эвакуировали 15 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Об этом говорится в Telegram-канале городского ГУМЧС.
17:32
Путин: всё больше людей из-за границы проявляют интерес к России
Всё больше людей из-за границы проявляют интерес к России и желание работать здесь, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
17:30
В ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 15 февраля вводят ограничения на зимних автомобильных дорогах и переправах из-за ожидающегося повышения температуры воздуха до плюсовых значений.
17:30
Пушилин заявил о намерении Донбасса делать большой вклад в экономику России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что Донбасс намерен делать большой вклад в экономику России.
17:29
Путин: более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России»
Российский президент Владимир Путин заявил, что более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России».
17:27
Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри принял решение покинуть римский клуб.
17:26
Архитектурный фестиваль пройдёт в Выборге
Архитектурный фестиваль «Память места» состоится в Выборге. Регистрация открыта до 1 апреля.
17:22
Минобороны показало видео американских БМП боевиков ВСУ, уничтоженных на границе
Украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом. Министерство обороны России опубликовало видео с поражённой техникой противника.
17:21
Регионы УрФО восстановят 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР
Регионы Уральского федерального округа восстановят более 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР в 2024—2025 годах.
17:15
В Лефортове построят семь домов по программе реновации
В столичном районе Лефортово строят и проектируют семь домов по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
17:15
Стоимость биткоина достигла $73 тысяч
Стоимость биткоина достигла $73 тыс.
17:15
Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации операторов БПЛА под Харьковом
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска уничтожили место дислокации операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.
17:14
Мирра Андреева объяснила снятие с турнира в Майами проблемами с сухожилиями запястья
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему приняла решение сняться с турнира WTA 1000 в Майами (США).
17:14
MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
Украинская армия не сможет восстановить потенциал ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.
17:10
В Нижнем Тагиле установили личности ряда подростков — участников массовой драки
В Нижнем Тагиле установили личности нескольких подростков, участвовавших в массовой драке 9 марта.
17:05
Врач Утюмова рассказала о полезных свойствах бобовых продуктов
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
17:04
Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте с Россией
Украине не победить в противостоянии с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
17:03
Умерла актриса Галина Яцкина
Советская и российская актриса Галина Яцкина умерла в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.
17:03
Вирусолог Викулов: меры профилактики ОРВИ и гриппа нужно соблюдать до апреля
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал проявлять бдительность в отношении профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа, до апреля включительно.
17:02
Сорокин: советую членам WADA почитать концепцию Игр дружбы
Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно условий проведения турнира.
17:02
Губернатор Паслер: оренбургские лётчики были на борту разбившегося Ил-76
Оренбургские лётчики были на борту самолёта Ил-76, который разбился в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
17:02
В колледжах Москвы модернизируют более 200 мастерских и лабораторий
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей модернизации более 200 мастерских и лабораторий в колледжах столицы.
16:56
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций.
16:55
ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку по обстановке в Центральной Азии
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводит с 12 по 13 марта стратегическую командно-штабную тренировку. Во время неё отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации.
16:53
Курский оперштаб запретил публиковать в СМИ и на других ресурсах фото и видео ВС
Оперштаб Курской области запретил распространять в СМИ и на других ресурсах фото и видео с передвижением Вооружённых сил России.
16:53
Жители Подмосковья более 300 тысяч раз с начала года получили рецепты онлайн
Жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.
16:52
В Москве число ДТП в январе и феврале снизилось на 13,5%
По данным Госавтоинспекции Москвы, количество ДТП в столице сократилось на 13,5% по итогам первых двух месяцев 2024 года. Число погибших и раненых снизилось на 23,1% и 16,5% соответственно.
16:51
Число пострадавших из-за атаки БПЛА на администрацию Белгорода возросло до 4
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что число пострадавших из-за атаки украинского БПЛА на здание городской администрации возросло до четырёх.
16:50
Оргкомитет чемпионата России опроверг запрет на проживание Губерниева в Малиновке
Директор Оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков опроверг запрет на проживание спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в Малиновке.
16:48
Конкурс «Новые имена Ямала» пройдёт 14—17 марта
Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена Ямала» пройдёт 14—17 марта в Ноябрьске.
16:47
ГД приняла законопроект о запрете сдачи посуточных квартир без счётчиков
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете посуточной сдачи квартир, если в них нет счётчиков.
16:40
WP: Трамп спрашивал у Маска, заинтересован ли он в покупке Truth Social
Претендующий на пост президента США Дональд Трамп спрашивал у предпринимателя Илона Маска, заинтересован ли он в покупке «трамповской» соцсети Truth Social, сообщают источники американской газеты The Washington Post.
16:40
На востоке Москвы задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника СК
На востоке Москвы задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника Следственного комитета.
16:40
Муж пострадавшей в Дмитрове женщины-таксиста рассказал о нападении
Муж пострадавшей в Дмитрове женщины-таксиста рассказал в ходе беседы с RT о нападении.
16:39
Карпин: Глушенкову нужно прибавлять во всём, чтобы попасть в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что форварду «Локомотива» Максиму Глушенкову нужно прибавить во всём для приглашения в национальную команду.
16:38
Экс-глава Боливии Моралеc предрёк НАТО поражение на Украине
Бывший президент Боливии Эво Моралес предрёк НАТО поражение на Украине.
16:37
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 28 февраля.
16:29
Гладков сообщил о повторном обстреле Шебекино со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под повторный обстрел со стороны украинской армии.
16:24
В Белоруссии проверяют готовность территориальной обороны Гомельской области
В Минобороны Белоруссии заявили о начале комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области.
16:23
СЭ: «Спартак» должен заплатить Абаскалю €1,8 млн в случае увольнения
Стало известно, сколько «Спартак» должен заплатить главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в случае увольнения.
16:21
Шольц: запланированная и оказанная помощь ВСУ от Германии составила €28 млрд
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что запланированная и оказанная помощь Киеву со стороны Берлина составила €28 млрд.
16:19
Собянин: единая транспортная система объединит Москву и область к 2030 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году будет сформировано единое пространство Москвы и Московской области в рамках программы развития столичного транспорта.
16:18
Британия показала рассекреченное видео испытаний лазерного оружия DragonFire
Британское Министерство обороны показало рассекреченное видео испытаний лазерного оружия DragonFire, которое способно поражать цели в воздушном пространстве. Кадры испытаний опубликовал министр обороны Британии Грант Шэппс.