Bloomberg Оригинал

Bloomberg: ЕС ищет новые способы помочь Киеву, но пока тщетно

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Евросоюз изыскивает различные способы для обеспечения дальнейшей поддержки Киева, сообщает Bloomberg. Но на фоне неудач ВСУ на поле боя попытки Брюсселя пока не достигают своей цели.
Bloomberg: ЕС ищет новые способы помочь Киеву, но пока тщетно
AP

ЕС ищет новые способы помочь Украине, сообщает Bloomberg.

Европейский союз предпринимает шаги на различных фронтах, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины. Однако на фоне всё более сложной для Киева ситуации на поле боя попытки блока не достигают своей цели, при этом запасы боеприпасов у ВСУ оказались на опасно низком уровне.

Между тем ожидается, что Еврокомиссия сегодня предложит рамки для проведения переговоров по продвижению процесса присоединения Украины к блоку, а в ближайшие дни ей передадут €4,5 для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Европейская комиссия может уже на этой неделе предложить направить доходы, полученные от замороженных российских активов, на военные нужды Киева.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
бюджет Европа Европейская комиссия Евросоюз переговоры Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров