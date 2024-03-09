Хельсинская комиссия США, «главный оплот Вашингтона в борьбе с Путиным», погрязла во внутренних разногласиях на фоне скандала с Кайлом Паркером — участником комиссии, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ. По мнению Politico, эта «нелепая междоусобица» отвлекает и без того угасающее внимание Вашингтона от Украины и может стоить ей дальнейшей помощи.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известная как Хельсинкская комиссия США, — один из важнейших «оплотов Вашингтона в борьбе с Путиным». Однако, как утверждает Politico, в последнее время она «приобрела врагов поближе к дому»: речь идёт о скандале вокруг члена комиссии, сенатора Кайла Паркера, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ.
Очевидно, эта ситуация просто не могла пройти бесследно для комиссии: скандал вызвал серьёзные споры среди её членов, поскольку, как выяснилось, не все они восприняли его одинаково. Пока участники комиссии выясняют, кто из коллег и за что донёс на Паркера, была ли это личная месть, правильно ли поступал сенатор и что с ним в итоге делать, Киев и его союзники опасаются, что последствия разногласий могут прямым образом сказаться на дальнейшей помощи Украине — сейчас комиссии просто не до неё.
По словам многочисленных источников, близких к комиссии, внутренняя напряжённость привела к очевидному «спаду энергии» и единства участников. Поэтому сегодня американским политикам приходится размышлять не только о том, как наконец провести помощь Киеву через конгресс, но и беспокоиться о состоянии «главного оплота» поддержки, который «подкосила эта нелепая междоусобица», пишет Politico.
Власти США должны стремиться к нормализации отношений с Россией во избежание глобального конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, выразил мнение, что сбалансированный рацион более полезен для здоровья, чем диеты.
На ВДНХ работает десять книжных пунктов, фонды которых регулярно обновляются сотрудниками, посетителями и волонтёрами в рамках акции #КниговоротВДНХ. Новый этап продлится до 24 марта, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Власти Польши не будут закрывать границу для украинских товаров, Варшава будет принимать их излишки за счёт государства. Об этом заявил представитель фермеров Анджей Собочиньский после встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.