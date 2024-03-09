Politico: новая угроза помощи Украине — Хельсинкскую комиссию США сотрясают внутренние разногласия

Хельсинская комиссия США, «главный оплот Вашингтона в борьбе с Путиным», погрязла во внутренних разногласиях на фоне скандала с Кайлом Паркером — участником комиссии, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ. По мнению Politico, эта «нелепая междоусобица» отвлекает и без того угасающее внимание Вашингтона от Украины и может стоить ей дальнейшей помощи.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известная как Хельсинкская комиссия США, — один из важнейших «оплотов Вашингтона в борьбе с Путиным». Однако, как утверждает Politico, в последнее время она «приобрела врагов поближе к дому»: речь идёт о скандале вокруг члена комиссии, сенатора Кайла Паркера, который попал под следствие из-за неофициальной передачи помощи ВСУ.

Очевидно, эта ситуация просто не могла пройти бесследно для комиссии: скандал вызвал серьёзные споры среди её членов, поскольку, как выяснилось, не все они восприняли его одинаково. Пока участники комиссии выясняют, кто из коллег и за что донёс на Паркера, была ли это личная месть, правильно ли поступал сенатор и что с ним в итоге делать, Киев и его союзники опасаются, что последствия разногласий могут прямым образом сказаться на дальнейшей помощи Украине — сейчас комиссии просто не до неё.

По словам многочисленных источников, близких к комиссии, внутренняя напряжённость привела к очевидному «спаду энергии» и единства участников. Поэтому сегодня американским политикам приходится размышлять не только о том, как наконец провести помощь Киеву через конгресс, но и беспокоиться о состоянии «главного оплота» поддержки, который «подкосила эта нелепая междоусобица», пишет Politico.