CBS News: в рядах американской армии снова выявили шпиона, работавшего на Китай

В США арестован уже четвёртый за последние восемь месяцев военный, подозреваемый в разглашении конфиденциальной информации, передаёт CBS News. На этот раз обвинения предъявили сержанту американской армии Корбену Шульцу, который занимал должность аналитика разведслужбы 101-й воздушно-десантной дивизии. Шульца обвиняют в том, что он передал Китаю в обмен на денежное вознаграждение массу секретных документов о ряде американских оружейных комплексов — включая в том числе HIMARS.

А нам поступает информация о тревожном событии: военнослужащего на действительной военной службе с доступом к совершенно секретной информации обвинили в передаче сведений, составляющих гостайну, Китаю в обмен на денежное вознаграждение. Согласно только что предъявленным обвинениям, военный, имеющий звание сержанта, был завербован китайскими спецслужбами, а часть из переданных им документов имеют отношение к оружейным комплексам американского производства.

С репортажем по теме, которая напоминает шпионский триллер — корреспондент CBS Дэвид Мартин.

Сержант Корбен Шульц, аналитик разведслужбы 101-ой воздушно-десантной дивизии, как утверждается, заявил своему куратору из Китая:

ДЖЕЙСОН БОРН, персонаж шпионских боевиков: Вперёд!

Он хотел стать Джейсоном Борном — бесстрашным шпионом, которого воплотил на экране Мэтт Деймон, но в итоге стал лицом на вот таком плакате (с объвлением об его аресте. — ИноТВ).

ГЕНРИ ЛЕВЕНТИС, федеральный прокурор: Ответчик обвиняется в том, что он вступил в существовавший много лет преступный сговор, дабы незаконно воспользоваться своим доступом к сведениям, касающимся обороны страны, в целях личного обогащения.

Согласно обвинительному заключению, которое занимает 25 страниц, Шульц получил от агента китайских спецслужб 14 выплат общим объёмом 42 тысячи долларов, в обмен передав конфиденциальные технические данные, а также тактические сведения о малозаметном истребителе F-22, новейшем ударно-спасательном вертолёте сухопутных сил, а также межконтинентальных баллистических ракетах. Кроме того, Шульцу предъявлены обвинения в передаче информации о ракетной системе залпового огня HIMARS, переданной США Украине для отражения российских войск. Всё это обвиняемый провернул через интернет, находясь при этом на базе Форт-Кэмпбелл, что в штате Кентукки. О деньгах он говорил, что они якобы пойдут на тюнинг автомобиля.

ГЕНРИ ЛЕВЕНТИС: Он обменял сведения об обороне нашей страны на нал.

Когда китайский агент пообещал доплатить за документы более высокой категории секретности, Шульц ответил: «Уж надеюсь, что получится такое достать! А то мне свой второй BMW надо бы на колёса поставить».

ДЭВИД МАРТИН, корреспондент CBS News по вопросам национальной безопасности: Шульц — уже четвёртый за последние восемь месяцев военный, арестованный за разглашение конфиденциальных данных. Первое заседание суда по его делу должно будет состояться завтра. Нора?

За какие-то 42 тысячи выдал гостайну... А с нами был Дэвид Мартин. Спасибо!

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года.