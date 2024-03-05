New York Post Оригинал

NYP: сотрудника американских ВВС судят за передачу секретов «украинке» через сайт знакомств

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По данным Министерства юстиции США, гражданский сотрудник ВВС, имевший допуск к совершенно секретной информации, использовал зарубежный сайт знакомств для распространения конфиденциальных сведений. Его новая знакомая сообщила весной 2022 года, что проживает на Украине, и начала расспрашивать о подробностях посещаемых им секретных брифингов, касающихся российско-украинского конфликта, пишет New York Post. Обвиняемый был арестован в минувшую субботу и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, поясняется в статье.
NYP: сотрудника американских ВВС судят за передачу секретов «украинке» через сайт знакомств
Pixabay

Гражданский сотрудник ВВС США был задержан в минувшую субботу по обвинению в разглашении секретной информации на зарубежном сайте знакомств. Согласно данным Министерства юстиции США, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер на протяжении нескольких месяцев передавал совершенно секретные сведения в сфере обороны неизвестному лицу, которое представилось ему как женщина, проживающая на Украине, сообщает New York Post.

Предполагается, что они поддерживали романтические онлайн-отношения примерно с февраля 2022 года по апрель 2022 года, когда Слейтер был назначен в Стратегическое командование США на базе ВВС в Небраске и посещал секретные брифинги, касающиеся обострения конфликта на Украине. В обвинительном заключении говорится, что человек, с которым Слейтер общался на сайте знакомств, регулярно запрашивал в ходе переписки «конфиденциальную, непубличную, тщательно охраняемую и засекреченную» информацию в сфере обороны.

«Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена секретный план, чтобы нам помочь?» — в частности, спрашивала у него «предполагаемая украинка» в сообщении, отправленном менее чем через месяц после начала российской спецоперации, говорится в статье. «Американская разведка заявляет, что уже 100 процентов российских войск находятся на территории Украины. Как ты думаешь, этой информации можно доверять?» — цитирует New York Post ещё один фрагмент переписки.

Кроме того, «медовая ловушка» Слейтера, которая фигурирует в обвинительном заключении как «сообщник номер 1», проявляла живой интерес к его пребыванию на авиабазе в Небраске. «Дорогой, а что показывают на экранах в этой специальной комнате?? Это очень интересно», — говорится в одном из сообщений. «У тебя сегодня работа в Оперативном центре, я помню, наверняка там много интересных новостей?» — цитирует New York Post другой фрагмент.

По данным Министерства юстиции, Слейтер действительно не раз делился различными секретными сведениями в ходе переписки. В частности, 28 марта 2022 года он сообщил секретные сведения «о военных целях России», а 13 апреля того же года раскрыл данные разведки, касающиеся «российского военного потенциала», говорится в обвинительном заключении.

Его новая знакомая с восторгом благодарила за эти сведения и постоянно расспрашивала о новых подробностях, поясняется в статье. «Кстати, ты первый рассказал мне, что члены НАТО едут на поезде, и только лишь сейчас (когда уже вечер) об этом объявили у нас в новостях. Ты моя тайная любовь-информатор!» — говорится в другом сообщении. «Дэйв, я надеюсь, что завтра НАТО подготовит Путину очень неприятный «сюрприз»! Ты мне расскажешь?» — также цитирует New York Post переписку с сайта знакомств.

В обвинительном заключении также утверждается, что Слейтер сообщил предполагаемой украинке о поездке в апреле 2022 года, когда сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Спарц стали первыми официальными лицами США, которые побывали в Киеве с момента обострения конфликта. Кроме того, в их переписке обсуждаются засекреченные поставки западного оружия на Украину, сообщает New York Post.

Слейтер был арестован по обвинению в заговоре и несанкционированном раскрытии информации, касающейся национальной обороны. Во вторник в Небраске он впервые должен предстать перед судом. Если все обвинения подтвердятся, ему может грозить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, поясняется в статье.

Новости о его аресте появились в тот момент, когда бывший национальный гвардеец из Массачусетса Джек Тейшейра был признан виновным по шести пунктам обвинения, касающимся умышленного хранения и передачи информации о национальной обороне. Тейшера размещал в чате игрового сайта Discord сверхсекретные документы Пентагона с подробной аналитической информацией, касающейся российско-украинского конфликта, чтобы произвести впечатление на своих друзей, напоминает New York Post.

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