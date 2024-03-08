Politico: дефицит воды рискует спровоцировать конфликт между странами Европы

В документе, попавшем в распоряжение Politico, Еврокомиссия предупреждает, что нехватка воды может привести к конфликтам между членами ЕС. Авторы документа утверждают, что члены Евросоюза существенно отстают в деле подготовки к климатическим изменениям и не предпринимают необходимые действия в полном объёме.

Нехватка воды чревата возникновением конфликтов между странами Евросоюза, которые не готовы к глобальному потеплению. Как пишет Politico, такое мрачное предупреждение содержится в коммюнике Еврокомиссии, которая намерена призвать страны ЕС ускорить подготовку к климатическим изменениям.

Авторы документа утверждают, что члены Евросоюза существенно отстают в этом деле и не предпринимают необходимые действия в полном объёме. Это весьма резкое и прямое предостережение станет очередной важной климатической инициативой ЕС в преддверии июньских выборов.

«Эти риски могут проявляться в различных формах. Среди них — усиление конкуренции в борьбе за водные ресурсы, предназначенные для разных отраслей и целей, а также вероятность возникновения конфликтов внутри и между странами-членами из-за трансграничных водных ресурсов», — отмечается в проекте документа.

Как отмечает издание, некоторые регионы уже ссорятся из-за запасов воды. Охваченная засухой испанская Каталония пытается убедить центральное правительство подать на её территорию речную воду из соседнего Арагона, а это ведёт к усилению политической напряжённости. А во Франции в прошлом году были столкновения из-за планов по созданию водохранилищ.

Еврокомиссия также отмечает, что инфекционные заболевания, такие как лихорадка Западного Нила, станут повальными в некоторых регионах Европы, однако «эффективные медицинские меры пока не разработаны или недостаточны». Кроме того, «вся транспортная инфраструктура подвержена риску из-за изменений климата», однако средств для борьбы с этой угрозой выделяется мало.

В результате климатические изменения могут привести к усилению неравенства между странами ЕС и внутри них, а Южная Европа пострадает сильнее, чем остальной континент.