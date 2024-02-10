NTD: из-за засухи старинная церковь в Мексике вновь показалась из-под воды

В штате Оахака на юге Мексики вновь показалась из-под воды старинная церковь XVI века. Как передаёт NTD, в 60-х годах прошлого столетия рядом построили плотину — и церковь ушла под воду. Теперь же в этом регионе стоит засуха, и водохранилище мелеет.

Старинная церковь вновь показалась из-под воды в штате Оахака на юге Мексики. Храм возвели в XVI веке монахи-доминиканцы. В 60-х годах прошлого столетия здесь построили плотину. Образовалось искусственное озеро. Церковь ушла под воду.

Теперь же в этом регионе стоит засуха, и водохранилище мелеет. Уровень воды снизился почти вдвое.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Когда показывается эта церковь, мы начинаем думать о засухе, поскольку воды становится меньше. Мы рыбаки и знаем, что улов будет скудный. Это приносит трудности. Когда воды достаточно, появляется много мест, где можно порыбачить.

Местные жители также готовятся к плохому урожаю.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Дождей теперь немного, поэтому всё будет плохо расти. Пожилые люди в молодости собирали по два урожая. Теперь вырастает меньше.

Доминиканский храм показывается из-под воды не в первый раз. Так было в 2019-м, а в 2017-м он обнажился полностью. Тогда водохранилище почти пересохло.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.