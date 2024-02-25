Wall Street Journal Оригинал

WSJ: главная угроза для США — их собственная внутренняя политика, а вовсе не Россия

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Если США не возобновят помощь Киеву, то предстоящий юбилейный саммит НАТО может превратиться в «отрезвляющий момент на разделённом экране», пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает издание, главная угроза для роли Вашингтона за рубежом исходит не от России, а из самих Соединённых Штатов.
WSJ: главная угроза для США — их собственная внутренняя политика, а вовсе не Россия
AP

Вызов лидерству Вашингтона по Украине исходит из самих США, пишет The Wall Street Journal. И, как отмечает издание, наибольшую угрозу для роли Вашингтона за рубежом представляет не путинская Россия, а американская внутренняя политика.

Возглавляемые Америкой усилия по поддержке Украины столкнулись с рядом препятствий, в том числе со сложной задачей по обновлению оборонно-промышленной базы Запада. Но главная проблема возникла внутри США, где дополнительная военная помощь Киеву со стороны Вашингтона была заблокирована союзными Трампу республиканцами в палате представителей, которые ставят под сомнение не только важность Украины для американской безопасности, но и центральную роль самого НАТО.

Если США не возобновят военную поддержку Киева, а российские силы добьются дальнейших успехов, то предстоящий юбилейный саммит альянса может превратиться в «отрезвляющий момент на разделённом экране», который вызовет беспокойство по поводу того, сможет ли Вашингтон в ближайшие годы выполнять свои обязательства в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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Wall Street Journal США Северная Америка
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