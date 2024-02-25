WSJ: главная угроза для США — их собственная внутренняя политика, а вовсе не Россия

18:48 Развожаев предупредил об используемых средствах маскировки в Севастополе Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей об используемых средствах маскировки в городе.

18:47 Российские батутистки завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Баку Россиянки Анжела Бладцева и Яна Лебедева завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку.

18:46 Политолог Дудчак допустил протесты в Грузии перед выборами в парламент Политолог Александр Дудчак не исключил, что в Грузии могут вспыхнуть протесты перед выборами в парламент, которые пройдут в октябре.

18:44 Воздушная тревога объявлена в Севастополе На территории города Севастополя объявлена воздушная тревога.

18:37 Белоруссия проиграла Ирану в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу Сборная Белоруссии проиграла команде Ирана в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу.

18:28 UNICS проиграл DangerousDG в 1/8 финала турнира по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего Завершились матчи стадии 1/8 финала турнира по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего.

18:25 По Крымскому мосту перекрыли движение транспорта Временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

18:19 Политик Филиппо выступил за отставку Макрона после увеличения помощи ВСУ Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал снять с должности президента Франции Макрона после его заявлений об увеличении помощи украинских войск.

18:16 На Украине заявили о появлении ракет собственного производства дальностью 700 км Украина обладает ракетами собственного производства с дальностью полёта до 700 км. Об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

18:13 Спиридонова: об Олимпиаде не думаю, скажут, что едем — поедем Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заявила, что не думает об Олимпийских играх в Париже.

18:11 Военкор RT показал видео уничтожения БМП М2 Bradley в районе Очеретина Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры уничтожения американской боевой машины пехоты М2 Bradley в районе населённого пункта Очеретино.

18:00 Министр Курбаков: в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что на железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 т украинского зерна.

18:00 Energy girls победили TBD и вышли в полуфинал битвы роботов на Играх Будущего Завершился второй день соревнований по битве роботов на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

17:50 «Общественное»: в Запорожье прозвучал взрыв В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучал взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

17:45 Козловский считает, что после Олимпийских игр в Пекине уровень фигурного катания снизился Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, считает, что после Олимпийских игр в Пекине уровень фигурного катания снизился.

17:44 Трихолог Кохас предостерегла от лечения волос народными методами Врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас заявила, что не стоит лечить волосы народными методами.

17:39 В Пермском крае проиндексировали ряд социальных выплат В Пермском крае проиндексировали более 40 выплат, пособий и компенсаций.

17:39 ВС России взяли в плен солдат элитной бригады ВСУ на Запорожском направлении Российские десантники взяли в плен двух военных 82-й отдельной штурмовой бригады украинской армии на Запорожском направлении.

17:34 В России создали 18 референс-центров по диагностике онкологических заболеваний В России по нацпроекту «Здравоохранение» создали 18 референс-центров по диагностике злокачественных новообразований. Врачи определяют точный диагноз, чтобы выбрать оптимальные методы лечения.

17:30 Экс-игрок «Спартака» Петкович считает, что уровень чемпионата Сербии выше РПЛ Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович считает, что уровень игры в чемпионате Сербии выше, чем в России.

17:27 Немецкий бизнесмен Дотком заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой Немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, тем не менее Запад не стремится подтолкнуть Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

17:25 СЦКК: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по районам Донецка Подразделения украинской армии выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня по жилым районам Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

17:20 Шмыгаль: Киев привлёк $74 млрд западного финансирования за два года Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев за 2022 и 2023 годы получил от стран Запада $74 млрд.

17:14 Матыцин надеется, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта.

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17:07 Ермак допустил участие России в саммите по «формуле мира» Зеленского Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил приглашение России на второй саммит по украинской «формуле мира».

17:04 В Петербурге благоустроят три пляжа в 2024 году В Санкт-Петербурге продолжают благоустраивать прибрежные территории.

17:00 «Монако» с Головиным обыграл «Ланс» в чемпионате Франции «Монако» победил «Ланс» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

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