Radio Canada: Америке не выгоден украинский конфликт накануне выборов

США в период предвыборной гонки не желают слишком сильно вовлекаться в украинский конфликт и боятся его разрастания, отмечает корреспондент Radio Canada в Вашингтоне Азеб Вольде-Гёргиз. Как передаёт журналист, в Белом доме не хотят, чтобы американским солдатам пришлось сражаться за Украину. Кроме того, сегодня 75% американцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, отмечает журналист.

АЗЕБ ВОЛЬДЕ-ГЁРГИЗ, корреспондент Radio Canada в Вашингтоне: Как вы знаете, у нас сейчас предвыборный период. И Джо Байден в первую очередь не хочет, чтобы американские солдаты шли на смерть в боях на Украине. На этом он настаивал с самого начала: нам не нужно отправлять туда американских солдат, и плюс к этому мы заняты пополнением собственных резервов. Этим аргументом Белый дом пользуется с начала конфликта.

Для Белого дома было бы просчётом ввязаться в этот конфликт. И я думаю, что причина, по которой они не хотят расширения этого конфликта, в том, что если однажды одна из стран НАТО будет, к примеру, затронута Россией, то, согласно Пятой статье Устава альянса, Соединённым Штатам придётся включиться. Думаю, поэтому существует определённая робость и боязнь, что этот конфликт разрастётся.

Знаете, Патрис, ведь большинство американцев, почти 75 процентов, согласно последнему опросу, хотят окончания этого конфликта путём дипломатических переговоров.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2024 года.