Radio Canada: Америке не выгоден украинский конфликт накануне выборов

США в период предвыборной гонки не желают слишком сильно вовлекаться в украинский конфликт и боятся его разрастания, отмечает корреспондент Radio Canada в Вашингтоне Азеб Вольде-Гёргиз. Как передаёт журналист, в Белом доме не хотят, чтобы американским солдатам пришлось сражаться за Украину. Кроме того, сегодня 75% американцев выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, отмечает журналист.
АЗЕБ ВОЛЬДЕ-ГЁРГИЗ, корреспондент Radio Canada в Вашингтоне:Как вы знаете, у нас сейчас предвыборный период. И Джо Байден в первую очередь не хочет, чтобы американские солдаты шли на смерть в боях на Украине. На этом он настаивал с самого начала: нам не нужно отправлять туда американских солдат, и плюс к этому мы заняты пополнением собственных резервов. Этим аргументом Белый дом пользуется с начала конфликта.
Для Белого дома было бы просчётом ввязаться в этот конфликт. И я думаю, что причина, по которой они не хотят расширения этого конфликта, в том, что если однажды одна из стран НАТО будет, к примеру, затронута Россией, то, согласно Пятой статье Устава альянса, Соединённым Штатам придётся включиться. Думаю, поэтому существует определённая робость и боязнь, что этот конфликт разрастётся.
Знаете, Патрис, ведь большинство американцев, почти 75 процентов, согласно последнему опросу, хотят окончания этого конфликта путём дипломатических переговоров.
Коллектив ультрас Парижа (CUP) дал указание болельщикам не проявлять негатив в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе во время матчей до момента, пока не будет официально объявлено о его уходе из команды.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
Пожар произошёл в одной из комнат двухэтажного жилого дома в селе Бекетово Кармаскалинского района Республики Башкортостан. В момент возгорания в помещении находилась пенсионерка с внуками: четырёхлетним мальчиком и трёхлетней девочкой.
Подразделения российской армии продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны России, артиллеристы уничтожили замаскированный блиндаж и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Единый день голосования впервые начался в Белоруссии. В республике открылось почти 5,5 тыс. избирательных участков, где жители страны смогут избрать депутатов нижней палаты парламента, а также местных советов.
Еврокомиссия планирует оценить функционирование цепочки поставок продуктов питания на Украине и в Молдавии, чтобы выявить возможные последствия для агропромышленного сектора в случае, если эти две страны вступят в ЕС. С документом ознакомился RT.
Председатель спецкомитета палаты представителей Соединённых Штатов по стратегической конкуренции с КНР Майк Галлахер заявил, что компания бизнесмена Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед американским правительством, так как не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване.
Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ, а также как их распознать и не пропустить.