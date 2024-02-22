Politico: на Западе устали от поддержки Украины и надеются помириться с Россией

Окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине вот-вот закроется, пишет Politico. В этой связи союзники Киева могут начать подталкивать Украину к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности». Более того, некоторые политические группы на Западе надеются вернуться к нормальным отношениям с Россией вскоре после гипотетического замораживания конфликта, хотя об этом и не говорят открыто, отмечает издание.

Спустя два года после начала украинского конфликта ситуация никогда не выглядела более опасной для Киева, пишет Politico. Республиканцы в США, следуя указаниям экс-президента Дональда Трампа, блокируют поставки оружия на Украину. По словам наблюдателей на поле боя, после взятия Артёмовска и Авдеевки российские войска теперь пытаются закрепить своё преимущество в направлениях Марьинки, Роботина и Кременной. Европейские лидеры не в состоянии восполнить пробел в военных поставках, оставленный США.

«Возможно, ещё слишком рано говорить о том, что Запад проиграет войну на Украине, но становится все более очевидным, что это возможно», — делает вывод издание. Одна из причин, по мнению опрошенных газетой экспертов заключается в нерешительности Запада в отношении поставок мощного оружия на Украину. Специалисты также указывают на личности двух ведущих западных политиков, ответственных за поддержку Украины — Джо Байдена и Олафа Шольца. Их осторожность, постепенный подход и страх ядерной войны определили западную стратегию, в первую очередь сосредоточенную на оборонительных мерах, избегании обострения ситуации и ядерной конфронтации, при этом успех Украины на поле боя против России был второстепенным фактором.

Некоторые эксперты при этом считают, что у Запада и вовсе не было стратегии в отношении Украины. «Позже легко будет сказать, что стратегия была, все это было частью плана. Но её никогда не было», — признаётся европейский дипломат.

Сегодня западные лидеры видят, что их руки все больше связаны политикой. С другой стороны, наблюдается подъем правых сил в Европе и США. Критики предупреждают, что окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине если ещё не закрыто, то приближается к закрытию.

Таким образом, за речами о готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется», может стоять желание Запада «стабилизировать» ситуацию. Оно может обернуться подталкиванием Киева к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности». Дипломаты признают, что такие переговоры в прошлом проваливались и могут сыграть на руку Владимиру Путину. Тем не менее, альтернатива — увеличение западной финансовой и военной помощи в течение 2024 года, которая позволила бы Украине нанести решающий удар по России, — встречается в европейских посольствах с ещё большим скептицизмом.

Более того, некоторые политические группы на Западе надеются вернуться к нормальным отношениям с Россией вскоре после гипотетического замораживания конфликта, хотя об этом и не говорят открыто, отмечает издание.