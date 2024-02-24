SZ: в Италии нарастает напряжённость между пророссийским Сальвини и премьером Мелони
Между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и её заместителем Маттео Сальвини растёт напряжённость. Она по-прежнему просто улыбается «деструктивным манёврам» заместителя премьер-министра, пишет Süddeutsche Zeitung.
Глава правительства Италии в этом году испытывает особое давление как государственный деятель. Италия по ротации председательствует в G7 — неформальном объединении наиболее развитых индустриальных стран западного мира. Это означает, что в 2024 году в Риме сойдутся все пути.
Безоговорочное одобрение поддержки Украины и массированных поставок оружия рушится, особенно в США. Таким образом, ситуация становится щекотливой. Однако главам западных правительств не стоит беспокоиться по поводу сдержанности Мелони в субботу: итальянка явно встала на сторону Украины.
Всё выглядело бы совсем иначе, если бы виртуальный раунд возглавил вице-канцлер Маттео Сальвини, второй по значимости политик в крайне правой правящей коалиции в Риме. Сальвини не только считался другом и сторонником Путина в прошлые годы, но и активно играет эту роль сейчас.
Многие итальянцы традиционно поддерживают дружеские отношения с Россией, а партия «Лига», в частности, характеризуется давней пророссийской традицией. В Москве на этой неделе Путин особо отметил Италию как «страну, которая всегда была нам очень близка» и с которой у него связаны тёплые воспоминания.
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