Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: в Италии нарастает напряжённость между пророссийским Сальвини и премьером Мелони

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Глава правительства Италии Джорджия Мелони в этом году испытывает особое давление, пишет Süddeutsche Zeitung. Она явно встала на сторону Украины и намерена продемонстрировать это на ближайшем саммите G7. Всё было бы иначе, если бы ситуацией руководил вице-канцлер Маттео Сальвини, который считается сторонником Путина.
SZ: в Италии нарастает напряжённость между пророссийским Сальвини и премьером Мелони
AP

Между премьер-министром Италии Джорджией Мелони и её заместителем Маттео Сальвини растёт напряжённость. Она по-прежнему просто улыбается «деструктивным манёврам» заместителя премьер-министра, пишет Süddeutsche Zeitung.

Глава правительства Италии в этом году испытывает особое давление как государственный деятель. Италия по ротации председательствует в G7 — неформальном объединении наиболее развитых индустриальных стран западного мира. Это означает, что в 2024 году в Риме сойдутся все пути.

Безоговорочное одобрение поддержки Украины и массированных поставок оружия рушится, особенно в США. Таким образом, ситуация становится щекотливой. Однако главам западных правительств не стоит беспокоиться по поводу сдержанности Мелони в субботу: итальянка явно встала на сторону Украины.

Всё выглядело бы совсем иначе, если бы виртуальный раунд возглавил вице-канцлер Маттео Сальвини, второй по значимости политик в крайне правой правящей коалиции в Риме. Сальвини не только считался другом и сторонником Путина в прошлые годы, но и активно играет эту роль сейчас.

Многие итальянцы традиционно поддерживают дружеские отношения с Россией, а партия «Лига», в частности, характеризуется давней пророссийской традицией. В Москве на этой неделе Путин особо отметил Италию как «страну, которая всегда была нам очень близка» и с которой у него связаны тёплые воспоминания.

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источник
Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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