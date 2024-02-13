DM: друзья Тома Круза рассказали о его романе со светской львицей из России

Популярный американский актёр Том Круз проводит всё больше времени вместе со светской львицей из России Эльсиной Хайровой, которая сейчас проживает в Лондоне, пишет Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из его окружения. По словам друзей Круза, пара намеренно старается избегать общих фотографий на публичных мероприятиях, однако этот роман стремительно развивается, говорится в статье.
На прошлой неделе популярный американский актёр Том Круз присутствовал на блестящем гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity, который проходил в пятизвёздочном отеле Raffles. Почётным гостем ужина был британский принц Уильям. А кроме того, там была и светская львица из России Эльсина Хайрова, с которой Круз сейчас встречается, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из окружения актёра.
По словам друзей, пара намеренно старается избегать общих фотографий на публичных мероприятиях, чтобы сохранить конфиденциальность, однако этот роман стремительно развивается, поясняется в статье. По одной из версий, 61-летний Круз и 36-летняя Хайрова — дочь бывшего депутата Госдумы, которая сейчас проживает в Лондоне, — впервые встретились на вечеринке в декабре прошлого года, после чего стали проводить всё больше времени вместе.
Как сообщили журналистам Daily Mail осведомлённые источники, эта пара была замечена во время ужинов в ряде эксклюзивных лондонских ресторанов, а также во время совместных прогулок по Гайд-парку, рядом с которым располагается лондонская квартира Эльсины стоимостью около £10 млн. По их словам, в кругу друзей Круз не скрывает своих отношений с новой возлюбленной, говорится в статье.
Ранее Хайрова была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым, который занимается торговлей алмазами. Этот союз продолжался около 11 лет и закончился скандальным бракоразводным процессом, который обошёлся олигарху в £150 млн. Кроме того, за период совместной жизни, по словам Цветкова, его бывшая супруга потратила около £10 млн на одежду и ещё £2 млн на модные сумки, пишет Daily Mail.
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