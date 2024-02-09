JF: Байден знает, что Украина не победит, но отчаянно затягивает войну

Всем ясно, что Украина проиграет. Американские власти признали, что максимум, на что они могут надеяться на Украине, так это на то, чтобы не потерять ещё больше территории. Байден это тоже понимает, но он будет отчаянно пытаться затянуть войну, чтобы купить время для своей предвыборной кампании. С этой целью он выпрашивает дополнительное финансирование, но республиканцы на это не пойдут. Такое мнение выразил американский журналист Аарон Матэ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Никто не считает, что Украина может победить в этой войне. Кстати, недавно была статья в The Washington Post, в которой цитировали американских чиновников. Так вот они говорили, что самое большое, на что могут надеяться США в плане Украины в 2024 году, — это то, что Украина не потеряет ещё больше территорий.

Так что благодаря нам они оказались втянуты в эту опосредованную войну. Мы уничтожили все доступные возможности избежать войны, причём и до начала СВО, и после. А теперь мы говорим, что лучшее, на что мы можем надеяться для Украины в этом году, — чтобы они не потеряли ещё больше территорий, чем они уже потеряли благодаря нам.

Так что Байден знает, что Украина не может победить, но он хочет продлить эту войну хотя бы до тех пор, пока его не переизберут. Потому что вплоть до геноцида в Газе это было его фирменным внешнеполитическим ходом, и он гордился им.

И ведь это те же самые люди, Байден и Блинкен, которые постоянно твердили, что Россия уже проиграла. А теперь Байден стоит там и умоляет дать ещё денег. Потому что ему просто нужен спасательный круг, чтобы продолжать эту войну, а 60 миллиардов долларов могут с этим помочь.

Как отметил Скотт Риттер, после того как США и Великобритания заставили Зеленского отвергнуть мирное соглашение, достигнутое в апреле 2022 года, буквально через несколько недель после начала СВО, Украину похвалили путём закачивания десятков миллиардов долларов в виде натовского оружия. И это продолжило войну.

И я думаю, что Белый дом хочет сделать это снова. Дополнительные 60 миллиардов долларов могли бы купить им ещё немного времени, по крайней мере на кампанию по переизбранию Байдена в ноябре 2024 года. Но сейчас, когда мы с вами разговариваем, всё указывает на то, что республиканцы не пойдут на это. А это является ещё большей катастрофой для Байдена.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2024 года.