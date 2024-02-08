ABC7: Нью-Йорк встретил Байдена протестами и перекрытыми улицами

12:05
Защитник сборной Марокко Аттият-Аллах подписал контракт с «Сочи»
Защитник сборной Марокко Яхья Аттият-Аллах стал игроком «Сочи».
12:04
Глава Удмуртии — об инциденте на заводе в Ижевске: никаких происшествий не было
Глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя информацию об инциденте на заводе в Ижевске, сообщил, что никаких происшествий на территории республики за прошедшие сутки не было.
12:03
NHK: дым на АЭС «Цуруга» в Японии вызвали искры в системе вентиляции
Зафиксированный дым на АЭС «Цуруга» в Японии произошёл из-за задымления и искр в вентиляции энергоблока.
12:02
В ФРГ уведомили «Роснефть» о намерении национализировать Rosneft Deutschland
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии проинформировало «Роснефть» о намерении национализировать компанию Rosneft Deutschland.
12:00
Sky Sports: 12 стран призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований
12 стран призвали отстранить сборную Израиля по футболу и местные клубы от международных соревнований.
11:58
Минское «Динамо» арендовало Мелёшина у «Спартака»
Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин перешёл в минское «Динамо».
11:56
В ХМАО прокуратура проверит инцидент с травмированием ученика в школьной драке
В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.
11:54
Психолог Макарова: школьникам нужно спать по 8—11 часов в сутки
Детский нейропсихолог Кира Макарова рекомендовала школьникам спать по 8—11 часов в сутки для улучшения эмоционального состояния, успеваемости в учёбе и физического развития.
11:53
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с 29 машинами на трассе М-4
В Московской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон», в котором погибли два человека.
11:53
В ЦИК признали недействительными 8979 подписей в поддержку Малинковича
Центральная избирательная комиссия признала недействительными 8979 подписей в поддержку лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.
11:53
В Москве пройдёт серия кинопоказов для повышения финансовой грамотности
В Москве просветительские кинопоказы в сети кинотеатров «Мослекторий» стартуют в феврале. Финансовые темы, которые затронуты в фильмах, можно будет обсудить с экспертом.
11:52
Якушев поздравил представителей науки Урала с профессиональным праздником
Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил научное сообщество региона с профессиональным праздником. В 2024 году Российской академии наук исполняется 300 лет.
11:51
Врач Изюмов: правильная одежда поможет пожилым избежать переохлаждения зимой
Врач-гериатр РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов дал несколько советов пожилым, как избежать переохлаждения зимой.
11:49
Глава ЦИК Памфилова заявила о рассылке провокационных сообщений от её имени
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о рассылке ложных и провокационных сообщений от её имени.
11:47
В ЦИК признали недействительными 9147 подписей в поддержку Надеждина
Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина.
11:46
КХЛ не стала наказывать Холодилина за силовой приём против Толчинского
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против форварда СКА Сергея Толчинского.
11:44
Пискарёв: в России намерены расширить категории нежелательных организаций
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в КоАП и УК России планируется внести поправки в связи с расширением категорий нежелательных организаций.
11:44
Панкин сообщил о попытках политизации ЧЭС со стороны недружественных стран
Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о попытках со стороны недружественных стран заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).
11:44
WP: из-за нехватки пехоты ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа
Военнослужащие Вооружённых сил Украины испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках, пишет газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
11:36
Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства
Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России, информирует издание Forbes.
11:32
Слуцкий пойдёт на президентские выборы под слоганом «Дело Жириновского живёт»
Имя основателя ЛДПР политического деятеля Владимира Жириновского будет использовано в рамках стартовавшей 8 февраля баннерной кампании кандидата на должность президента России от ЛДПР Леонида Слуцкого.
11:31
США приобрели у России в 2023 году уран на рекордные $1,2 млрд
США по итогам прошлого года приобрели у России уран на $1,2 млрд, что стало максимальным уровнем за всё время ведения статистики.
11:29
IWF дисквалифицировала восемь российских штангистов
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восемь российских штангистов.
11:29
Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах президента страны.
11:27
Крупнейшим акционером «Яндекса» станет структура менеджмента
Крупнейшим покупателем российских активов «Яндекса» (MOEX: YNDX) станет структура менеджмента — ей передадут 35% акций.
11:22
Во Владимирской области иностранец осуждён на девять лет за помощь террористам
Суд во Владимирской области приговорил уроженца одной из центральноазиатских республик к девяти годам лишения свободы за содействие террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
11:21
Памфилова заявила о применяющихся против членов избиркомов грязных технологиях
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что каждый день президентской кампании против членов избирательных комитетов применяются грязные технологии.
11:20
Участники «Московского долголетия» смогут посетить цикл лекций о кино
Для участников «Московского долголетия» проведут цикл лекций по истории кино в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.
11:19
Врач Лахмай назвал самые частые симптомы ишемической болезни сердца
Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай перечислил основные симптомы ишемической болезни сердца.
11:18
В Тобольске определили участок под реновацию по программе КРТ
В Тобольске проведут реновацию на земельном участке площадью 15 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). На этом месте построят более 10 тыс. кв. м недвижимости.
11:17
Памфилова: заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,45 млн избирателей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России подали 1,45 млн избирателей.
11:15
NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву
В США обсуждают возможность комплексного обмена оружием с третьими странами для продолжения поставок вооружения Киеву, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из администрации Соединённых Штатов.
11:13
Немков: я родился в России, и меня всё устраивает здесь — это моя Родина
Бывший чемпион Bellator Вадим Немков заявил, что если ему разрешат выходить на бои с флагом России, то он будет его выносить.
11:12
Эквадор намерен увеличить экспорт бананов в Китай
Эквадорские производители бананов рассчитывают увеличить на 50% объём экспорта после заключения соглашения о свободной торговле с КНР.
11:12
В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской
В Красноярске автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину с коляской, ребёнка госпитализировали.
11:11
США и Великобритания нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене
Американские и британские военные нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене.
11:06
Прокуратура начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали
Прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.
11:01
Замглавы МИД: Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что против России западные страны ввели до 17 тыс. санкций.
10:59
В «Ростове» готовы рассмотреть вариант с подписанием Джикии
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб может рассмотреть вариант с подписанием Георгия Джикии из «Спартака».
10:55
В Кирове начался конкурсный набор в молодёжный горсовет
В мэрии Кирова объявили о начале конкурсного набора в новый созыв молодёжного городского совета.
10:55
Гериатр Рунихина дала советы по укреплению иммунитета в пожилом возрасте
Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина дала рекомендации, как укреплять иммунитет в пожилом возрасте
10:54
В ФРГ зафиксировано самое серьёзное падение цен на дома и квартиры за 60 лет
В Германии цены на жилую недвижимость в 2023 году упали сильнее, чем когда-либо за последние 60 лет.
10:53
В Москве начался приём заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»
Мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале приёма заявок на участие в пятом конкурсе инновационных разработок «Новатор Москвы».
10:53
Губернатор Артюхов поздравил учёных Ямала с Днём науки
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил представителей научного сообщества с Днём российской науки, который отмечается в России 8 февраля.
10:52
В России выросли объёмы производства питьевой воды в 2023 году
В России по итогам 2023 года нарастили выпуск питьевой воды. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ «Честный знак» Юлия Кузьмина выразила мнение, что это во многом связано с введением обязательной маркировки для производителей бутилированной воды.
10:51
Associated Press: Киев стал вербовать латиноамериканских наёмников
Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег, пишет Associated Press.
10:50
В Москве отремонтировали три дома, связанных с российскими учёными
В столице завершился капитальный ремонт трёх домов, в которых проживали российские и советские учёные.
10:49
Врач Миргородская перечислила причины воспаления роговицы глаза
Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, из-за чего происходит чувство «песка в глазах», а также рези, жжения, сухости и дискомфорта в зрительном органе.
10:45
В Винницкой области Украины возник пожар на инфраструктурном объекте
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что на инфраструктурном объекте в регионе возник пожар.
10:44
Фазель: в плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, почему считает Олимпиаду в Сочи лучшей в истории.