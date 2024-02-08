ABC7: Нью-Йорк встретил Байдена протестами и перекрытыми улицами

Джо Байден посетил Манхэттен, чтобы побывать на трёх предвыборных мероприятиях, однако Нью-Йорк не был к нему гостеприимен. Как отмечает ABC7, как минимум две пропалестинские группы провели акции протеста в связи с поддержкой Израиля в войне против ХАМАС. Также группа протестующих пыталась перекрыть Пятую авеню, а перед этим несколько сотен американцев устроили акцию в районе Коламбус-Сёркл.

Жители Нью-Йорка, куда президент Джо Байден приехал для участия в трёх предвыборных мероприятиях, встретили его протестами и заторами на дорогах, сообщает ABC7.

Водителям рекомендовали избегать поездок по Мидтауну, восточной и западной частям города, поскольку в течение всего дня перекрывались улицы. Полиции Нью-Йорка пришлось мобилизовать силы для перекрытия улиц и контроля за толпами демонстрантов.

Как минимум две пропалестинские группы провели акции протеста в связи с тем, что Байден поддержал Израиль в его войне против ХАМАС. Акции протеста, получившие название «Нью-Йорк говорит, что геноцидный Джо должен уйти!», проходят на фоне нескольких мероприятий с участием Байдена, призывавшего к прекращению огня в Газе.

В четверг вечером около 60 человек попытались перекрыть Пятую авеню в Верхнем Ист-Сайде рядом с ещё одним местом, куда должен был нанести визит президент Байден. Некоторых протестующих задержали силы полиции. Перед этим несколько сотен человек приняли участие в акции протеста в районе станции Коламбус-Сёркл.