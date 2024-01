NYP: ФБР зафиксировало резкий рост преступлений на почве ненависти в американских школах

Как сообщается в недавно опубликованном докладе ФБР, за последние годы количество преступлений на почве ненависти в американских школах резко возросло. В итоге школы стали одним из мест, где подобные нападения совершаются наиболее часто — и это вызывает всё больше беспокойства, пишет New York Post. При этом мотивом для таких преступлений чаще всего служит расизм, антисемитизм и ненависть к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, говорится в статье.

Статистика показывает, что число зарегистрированных случаев преступлений на почве ненависти в американских школах каждый год заметно растёт. При этом школы даже обгоняют по этому показателю высшие учебные заведения, что также вызывает беспокойство, сообщает New York Post.



Согласно недавно опубликованному специальному отчёту ФБР, за пятилетний период количество нападений на почве ненависти в школах США резко выросло. Для сравнения, если в 2018 году правоохранительные органы зафиксировали 7181 подобный инцидент, то в 2022 году их было уже 11 643, говорится в статье.



В результате именно школы стали третьим по распространённости местом, где происходят такие преступления. По данным ФБР, в 2022 году около 10% всех нападений на почве ненависти произошло в школьных зданиях. На втором месте при этом оказались дороги и шоссе, а на первом — жилые дома, поясняет New York Post.



Примечательно, что за указанный период с 2018-го по 2022 год в школьных учреждениях (к которым в отчёте ФБР отнесли все образовательные учреждения до 12-го класса, без разбивки данных по начальным, средним и старшим классам) каждый год было зарегистрировано больше преступлений на почве ненависти, чем в американских университетах и колледжах.



«За эти пять лет более 30 процентов несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений на почве ненависти, столкнулись с подобными правонарушениями в школе; при этом почти 36 процентов из числа несовершеннолетних правонарушителей совершали эти преступления в школах», — говорится в отчёте ФБР.



Согласно статистике, наиболее распространёнными стали правонарушения из категории «запугивание» — за пять лет было зафиксировано 1623 подобных инцидента. На втором месте оказались инциденты, классифицированные как «вандализм» — 1543 случая. А на третьем месте по распространённости оказались нападения (без тяжёлых последствий) — 826 инцидентов.



Эксперты ФБР также обнаружили, что наиболее часто преступления на почве ненависти совершались в октябре — по статистике за этот месяц, в американских школах каждый день происходило четыре подобных инцидента, пишет New York Post.



Самым частым мотивом для проявлений ненависти при этом оказался расизм: в период с 2018-го по 2022 год в школах США было совершено 1690 преступлений в отношении темнокожих. На втором месте антисемитизм — 745 преступлений. А на третьем месте оказались нападения, вызванные ненавистью к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации — 324 инцидента, сообщается в статье.



По оценкам экспертов, данное исследование правонарушений в школах, совершённых на почве предубеждений, поможет обеспечить более глубокое понимание их причин, выявить заметные сходства и общие тенденции. Этот анализ также должен способствовать разработке стратегий, призванных предотвратить и сократить число подобных преступлений в будущем, заключает New York Post.