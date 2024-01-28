Bloomberg: финны выберут нового президента с оглядкой на «российскую агрессию»

В воскресенье, 28 января, жители Финляндии выберут нового президента, который станет новым лицом внешней политики страны и верховным главнокомандующим вооружёнными силами на фоне «возрастающей агрессии России», пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, учитывая небольшой разрыв кандидатов в опросах, второй тур практически неизбежен.

В воскресенье в Финляндии пройдут президентские выборы, на которых финны проголосуют за верховного главнокомандующего вооружёнными силами новой страны НАТО на фоне «возрастающей агрессии России», пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, роль президента в руководстве внешней политикой страны возросла во время второго президентского срока Саули Ниинистё после начала российской спецоперации на Украине. Именно внешнеполитическая позиция девяти кандидатов, как ожидается, станет решающим для победы фактором. Следующему президенту предстоит сосредоточиться на формировании роли Финляндии в НАТО и охране половины границы альянса с Россией.

Лидируют в предвыборных опросах бывший премьер-министр Александр Стубб,

бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и спикер парламента Юсси Халла-ахо. Учитывая значительное совпадение их взглядов на внешнюю политику и небольшой разрыв в опросах, почти неизбежен второй тур 11 февраля.

Стубб занимал все высшие министерские посты в Финляндии, в том числе должности министра финансов и министра иностранных дел. В случае победы на президентских выборах он обещает «поддерживать сильную оборону и обеспечивать безопасность в нашем уголке мира», учитывая, что вступление Финляндии в НАТО привело к удвоению границы альянса с Россией. Хаависто баллотируется на пост президента в третий раз. Он назвал своим приоритетом «обеспечение широкой западной и глобальной поддержки Украины». Халла-ахо известен своей жёсткой позицией в отношении иммиграции. Он также занимает более жёсткую позицию в отношении России, чем другие кандидаты. В прошлом году в Верховной раде он выступил с речью на беглом украинском языке.

Новому президенту будет нелегко угнаться за Ниинистё, пишет Bloomberg. Опытный дипломат регулярно встречался с мировыми лидерами, и под его руководством Финляндия добилась больших успехов на мировой арене. Он останется в истории страны президентом, который решил пересмотреть статус нейтральной страны в пользу Североатлантического альянса.