National Interest: президентство Трампа может и не стать для Украины катастрофой
Новый срок президента Дональда Трампа в следующем году может стать для Украины катастрофой. Как пишет The National Interest, в лагере сторонников данного варианта развития событий уже бьют тревогу и приводят массу убедительных доводов.
Трамп весьма мягок с Владимиром Путиным и, возможно, даже втайне им восхищается, как и множеством других «крутых парней». Трамп также не испытывает особой любви к Украине и не выказывает глубокого понимания её потребностей в области безопасности. В-третьих, похоже, что Трамп намерен «вырвать зубы НАТО», которое решительно поддерживало Украину после 24 февраля 2022 года.
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