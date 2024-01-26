National Interest: президентство Трампа может и не стать для Украины катастрофой

Президентство Дональда Трампа в следующем году может стать для Украины катастрофой, и сторонники данного варианта развития событий уже бьют тревогу и приводят массу убедительных доводов. Однако как пишет The National Interest, Трамп непредсказуем, а значит — нет никаких гарантий, что его восхищение Путиным не перерастёт в омерзение, что его безразличие к Украине не сменится восторгом, а равнодушие к конфликту — живым интересом.

Новый срок президента Дональда Трампа в следующем году может стать для Украины катастрофой. Как пишет The National Interest, в лагере сторонников данного варианта развития событий уже бьют тревогу и приводят массу убедительных доводов.

Трамп весьма мягок с Владимиром Путиным и, возможно, даже втайне им восхищается, как и множеством других «крутых парней». Трамп также не испытывает особой любви к Украине и не выказывает глубокого понимания её потребностей в области безопасности. В-третьих, похоже, что Трамп намерен «вырвать зубы НАТО», которое решительно поддерживало Украину после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Трамп определяет глобальные интересы Америки крайне узко, по большей части игнорируя остальной мир, включая Украину. Не стоит забывать и о том, что Трамп должен будет отчитываться перед однопартийцами, которые настроены решительно антиукраински, под лозунгом «Вернём Америке былое величие».

Однако, отмечает автор статьи, существуют и сторонники «некатастрофического» сценария. Они делают акцент на том, что Трамп непредсказуем, а значит — нет никаких гарантий, что его восхищение Путиным не перерастёт в омерзение, что его безразличие к Украине не сменится восторгом, а равнодушие к конфликту — живым интересом, учитывая то, что он уже пообещал покончить с ним за 24 часа.

«Одно можно сказать с железной уверенностью: новый срок президента Дональда Трампа в следующем году или станет катастрофой для Украины и её попыток победить путинскую Россию — или не станет», — заключает автор материала.