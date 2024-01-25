Daniel Davis / Deep Dive: из-за нехватки военных даже $100 млрд от США не помогли бы Киеву

Даже передача Киеву многомиллиардной помощи со стороны Вашингтона не гарантирует Украине победу, заявил на своём YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвиc. Он отмечает, что даже если бы республиканцы согласились дать Киеву не $60 млрд, а $100 млрд, то это бы не изменило ситуацию в украинском конфликте из-за нехватки людей у ВСУ.

Вы слышали тут заявление Арестовича о том, что у них (Киева. — ИноТВ) нет преимущества в живой силе, они не могут ввязаться в конфликт на истощение и при этом не проиграть, даже если не брать во внимание вопрос об американской поддержке.



Есть ещё один момент, связанный с заявлениями (американского генерала в отставке. — ИноТВ) Кина. С этим моментом у меня серьёзные проблемы, но его никогда не обсуждают. Состоит он в следующем: Кин, хотя прямо и не говорит, но как бы намекает, что если мы дадим (Киеву. — ИноТВ) деньги, раскошелимся, то мы достигнем тех целей, о которых говорил Кирби*. Однако это полный бред.



Даже если бы (спикер палаты представителей США. — ИноТВ) Майк Джонсон сказал: «Знаете что? Вы меня пристыдили. Теперь мы откроем казну. Мы дадим вам дополнительно не 60 миллиардов, а 100 миллиардов. Берите столько денег, сколько пожелаете», то из-за проблем с личным составом это бы не изменило результат на месте событий. Украина не может выставить достаточное количество людей. Они буквально каждый день хватают людей на улицах.



Только этим утром я видел новое видео с Украины. Пару видео. Одно про парня в автобусе и официальных лиц, занимающихся мобилизацией, — не помню, как они называются. Но они буквально ходят группами и хватают людей на улице. И вот в автобусе был человек, а они пытались отцепить его пальцы от стоявшего перед ним кресла. Этот человек не хотел идти, как он, вероятно, полагал, на верную смерть.



Другое видео, которое я смотрел этим утром, было о том, что украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мёртвыми на улице. В них стреляют, потому что не хотят этого делать (отправляться в армию. — ИноТВ).



Таким образом нельзя победить в конфликте. Американской стороне пора признать, что такова реальность, и нужно перестать продавать… Вы приводили пример подержанной машины. Знаете, на что, по-моему, это походит. Это как стоящая на кирпичах машина, у которой даже нет колёс, а я при этом пытаюсь убедить вас, что это BMW. Вот как всё это выглядит.



ДЖЕЙСОН БРЕДСЛИ, бывший советник в администрации Трампа: Да, нужно быть очень хитрым продавцом, чтобы провернуть такую аферу на глазах у американца. От себя добавлю: вы верно описали экстремальный случай, но я также хочу немного отстраниться и помочь американскому народу увидеть истинность одного из приведённых вами доводов о том, что если даже мы дадим больше денег, то это не гарантирует победу. Я вам это сейчас докажу.



У нас для Ирака и Афганистана было всё: деньги и личный состав. Но с чем мы ушли? Ответ: война отнюдь не обязательно сводится к математической совокупности денег и людей. Если бы так было, то мы бы, кстати говоря, не победили в Американской революции в борьбе против британцев, ведь мы уступали по численности, по уровню, по профессиональности и тому подобному.



Так что развитие войны и её ветра никогда не привязаны просто к базовым показателям. Это не трюк с финансовой отчётностью. Но в поддержку вашей мысли скажу: даже если мы окажем поддержку деньгами, у них нет личного состава. И даже если бы у них был личный состав, то опять же, как я говорил — Багдад, Кабул. У нас был личный состав, у нас были все деньги мира, все вооружения были доступны по первому требованию, но мы всё равно ушли ни с чем.



Дата публикации 23 января 2024 года.



* Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома (прим. ИноТВ).