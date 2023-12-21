Daniel Davis / Deep Dive: НАТО никогда не примет Украину, и все это прекрасно знают

НАТО никогда не позволит Украине стать членом альянса по очевидным причинам, считает ведущий YouTube-канала Daniel Davis/ Deep Dive экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис. Никто не хочет быть втянутым в войну, которая никому не нужна. Запад будет давать Киеву оружие, оказывать моральную поддержку, но они не хотят открыто сказать правду, которая и так всем понятна.

Слушайте, НАТО никогда не примет Украину в свои ряды. Они будут давать ей оружие, оказывать моральную поддержку, но они никогда не пустят Украину к себе по очевидным причинам.

Там слишком много нестабильности, столько злобы и сложностей между ними (между НАТО и Россией. — ИноТВ). И неважно, сейчас или позже, но если те двое столкнутся, то весь альянс окажется вовлечённым в войну, которая никому не нужна.

Так что совершенно очевидно, что мы не пустим их (украинцев. — ИноТВ) туда. Почему бы нам не остановиться, использовать дипломатию и просто признать реальность? И сказать открыто то, что, как мы все знаем, и есть правда. НАТО никогда не позволит Украине стать членом альянса.

Есть масса других вещей, которые они могли бы сделать. Я уже говорил: можно было провести двусторонние переговоры. Английский посол… То есть украинский посол в Великобритании сказал: «У нас будут двусторонние переговоры и соглашения». Этого предостаточно. Путин был этому открыт. Он был дружелюбно настроен.

Но ведь никто этого не сделал. Вместо этого мы решили, что не хотим, чтобы Россия говорила нам, что мы можем или не можем делать. Хотя мы и не собираемся этого делать, и знаем это. Поэтому мы будем сидеть все такие важные, грудь вперёд. Мы будем жёсткие! А кто в итоге расплачивается за всё это?

Народ Украины! Сотни тысяч украинцев погибли. Пятая часть их территории утеряна. Десятки их городов были превращены в руины. Потому что мы не обратились к дипломатии. Теперь это во вред нам самим и в огромной степени во вред Украине. Таковы факты.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.