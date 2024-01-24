Politico: cенат не примет сделку по помощи Киеву на этой неделе

Переговорщик от республиканцев Джеймс Лэнкфорд заявил, что голосование по сделке о помощи Украине и контроле границ не пройдёт на этой неделе: сенаторы продолжают решать спорные моменты. При этом даже после одобрения в сенате текст могут затормозить в палате представителей, где среди консерваторов растёт беспокойство по поводу нового пакета помощи Киеву, пишет Politico.

Сделка по помощи Украине и контролю границ не уйдёт на голосование на этой неделе: сенаторы работают над урегулированием последних спорных моментов, приводит Politico слова переговорщика от республиканцев Джеймса Лэнкфорда. Лэнкфорд выразил надежду, что вместо этого скоро получится представить финальный текст соглашения.

Во время обеда за закрытыми дверями некоторые республиканцы выразили недовольство затянувшимися переговорами и опасения, что власти могут добиться быстрого голосования. Некоторые консерваторы предлагали разбить сделку на две части и провести голосование по отдельности.

Тем не менее во вторник переговорщики и власти заявили, что по-прежнему ждут скорого согласования сделки. Даже если текст одобрят в сенате, его могут затормозить в палате представителей: всё больше консерваторов опасаются предоставлять дополнительную помощь Украине.