NTD: в Канаде вновь открылся самый большой в мире естественный ледовый каток

В Оттаве вновь открылся самый большой в мире естественный ледовый каток. Как передаёт NTD, он занимает участок канала Ридо, проходящего через центр города. В прошлом году каток не работал, поскольку зима выдалась мягкая и канал недостаточно промёрз.

Самый большой в мире естественный ледовый каток открылся в Оттаве — столице Канады. Он занимает участок канала Ридо, проходящего через центр города.

Протяжённость катка — 7,8 километра. Он много лет считался самым длинным в мире. В 2008-м первенство у него забрал каток длиной 8,54 километра в канадском городе Виннипег. Однако каток в Оттаве шире, поэтому остаётся крупнейшим в мире. Его площадь равна площади 90 олимпийских хоккейных катков.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОТТАВЫ: Я очень волнуюсь, поскольку ещё не каталась на коньках на канале. Так что сегодня особенный день.

В прошлом году каток не работал, поскольку зима выдалась мягкая и канал недостаточно промёрз. Каток открывают только при толщине льда не менее 30 сантиметров. Для этого не менее десяти дней подряд на улице должен стоять мороз ниже 10 градусов.

Канал Ридо построили в первой половине XIX века на случай вторжения США. Сейчас он соединяет Оттаву и Кингстон. Его длина — 202 километра. Канал включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимой ледовый каток становится частью фестиваля «Винтерлюдия». Во время праздника проходит много мероприятий, включая конкурсы ледовых и снежных скульптур, музыкальные концерты и ледовые представления, а также массовое катание на коньках.

Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.