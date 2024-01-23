Reuters: украинские беспилотники проигрывают российским по всем параметрам

Беспилотники стали важной частью конфликта на Украине. Однако с украинской стороны многие из них собираются на скорую руку из дешёвых деталей, часто неспециалистами. Поэтому их качество оставляет желать лучшего и плохо влияет на способность ВСУ атаковать российские позиции, сообщает Reuters.
Беспилотники стали важной частью конфликта на Украине. Однако с украинской стороны многие из них собираются на скорую руку из дешёвых деталей, часто неспециалистами. Поэтому их качество оставляет желать лучшего и плохо влияет на способность ВСУ атаковать российские позиции, сообщает Reuters.
Операторы дронов просят, чтобы дроны тестировали перед использованием, поскольку их плохое качество приводит к потере не только БПЛА, но и дорогостоящего боеприпаса. Более того, у дронов, собранных разными людьми, отличается управление, а в стрессовой ситуации, когда каждая секунда на счету, это также играет на руку противнику.
Министерство обороны Украины не стало комментировать эту информацию для агентства. В то же время известно, что Россия не только значительно расширила свой парк БПЛА, но и отточила свои способности блокировать украинские дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Зеленский похвастался, что Украина произведёт миллион беспилотников в 2024 году. Однако военные признают, что одними дронами войну не выиграть. Артиллерия остаётся важнейшим оружием против российских укреплений. Но Киев сообщил союзникам, что боеприпасы уже на исходе.
Израиль не желает воевать с ливанским движением «Хезболла», но готов к любому развитию событий на фоне длящихся провокаций. С таким заявлением выступил 23 января глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант.
Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 Евгения Паршина, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), рассказала о пользе холодного и горячего душа.
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Как сообщил сам глава российского государства, это касается и темы палестино-израильского конфликта.
Россия сделает всё возможное, чтобы во время её председательства в БРИКС Египет эффективно встроился в работу объединения. Об этом во время видеоконференции с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил глава государства Владимир Путин.
В общественном транспорте Одессы продолжается насильственная мобилизация, сообщают украинские СМИ. Издание «Думская» в Telegram-канале опубликовало видео, на котором мужчину в автобусе пытаются вывести из машины.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о законопроекте, предусматривающем введение в России выплат для супружеских пар за продолжительный брак, который был сегодня внесён в нижнюю палату парламента.
Российский и египетский лидеры Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали разрешение на начало заливки бетона в основание четвёртого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа», строящейся при поддержке «Росатома».
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал указ Владимира Зеленского об «исторически населённых украинцами» территориях России «контрпродуктивной историей» и попыткой копаться во внутренних делах России.
Россия ждёт президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани, сообщил российский лидер Владимир Путин на церемонии начала заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».
Подразделения Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику трёх бригад ВСУ на Запорожском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны, потери противника составили до 55 военнослужащих.
Обращение к Организации Объединённых Наций, а также к международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с атаками ВСУ против мирных граждан на территории России приняла на пленарном заседании Госдума.