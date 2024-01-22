NYPost: дело против Трампа рушится из-за любовного треугольника американского прокурора

В штате Джорджия любовный треугольник с участием окружного прокурора Фани Уиллис грозит пустить под откос не только её карьеру, но и судебный процесс против Дональда Трампа, которого обвиняют во вмешательстве в выборы штата, сообщает New York Post. По имеющейся информации, Уиллис назначила на должность специального прокурора своего любовника, не имевшего опыта в громких делах, и платила ему гораздо больше, чем другим более опытным членам её команды.
Дело против экс-президента США Дональда Трампа может развалиться из-за любовного треугольника с участием окружного прокурора и из-за набирающего обороты коррупционного расследования, пишет New York Post.
В округе Фултон, штат Джорджия, разгорается скандал с запутанным любовным треугольником между влиятельным окружным прокурором Фани Уиллис, которая ведёт дело о фальсификации выборов 2020 года с участием Дональда Трампа, её женатым любовником Натаном Уэйдом, которого она назначила на должность специального прокурора, и его женой, с которой он уже не живёт вместе.
«В обеих политических партиях никто не понимает, о чём думала окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис, когда нанимала своего предполагаемого любовника, адвоката по телесным повреждениям с нулевым опытом судебных разбирательств по громким уголовным делам, в качестве ведущего специального прокурора в этом, вероятно, самом громком деле в её карьере», — говорится в статье.
Люди также не понимают, почему она смешала свою личную и профессиональную жизнь, отправившись в романтическое путешествие со всё ещё женатым Уэйдом, работая при этом над масштабным и сложным делом о рэкете, заведённом против бывшего президента Дональда Трампа и его союзников.
Теперь решение 44-летней Уиллис нанять 51-летнего Натана Уэйда и платить ему на тысячи долларов больше, чем двум другим гораздо более квалифицированным юристам в её команде, привело к неприятным последствиям и грозит пустить под откос не только её карьеру, но и судебный процесс против Трампа, обвиняемого во вмешательстве в выборы штата Джорджия.
Громкое ходатайство в отношении Уиллис было подано 8 января одним из обвиняемых по делу Трампа Майклом Романом, который заявил о «неподобающей» и «тайной» любовной связи окружного прокурора с Уэйдом и попросил снять с него обвинения.
Первым доказательство отношений между Уиллис и Уэйдом стали банковские данные, опубликованные в прошлую пятницу в рамках поданного адвокатами жены Уэйда обращения в суд. Из них видно, что Уэйд после своего назначения специальным прокурором покупал в 2022-м и 2023 году билеты в Сан-Франциско и Майами по своей личной кредитной карте.
После публикации этих банковских данных в отношении Уиллис было начато расследование по поводу возможного «неправомерного использования» средств налогоплательщиков в связи с назначением ею Уэйда. По имеющейся информации, с января 2022 года она переплатила ему как минимум $675 тыс. из денег налогоплательщиков, которые они оба затем использовали для своего роскошного отпуска.
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