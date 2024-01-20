Politico: Европа обеспокоена желанием США сократить производство и экспорт газа

Стремление администрации президента США Джо Байдена переоценить процесс утверждения разрешений на экспорт газа пугает Европу, которая положилась на поставки из Америки в условиях сокращения закупок газа из России, пишет Politico. Эксперты предупреждают, что сокращение поставок из Соединённых Штатов может подтолкнуть европейские и азиатские компании к подписанию контрактов с Катаром.

Обусловленное изменением климата переосмысление администрацией президента США Джо Байдена объёмов производства и экспорта природного газа пугает Европу с её хрупкой энергетической отраслью, пишет Politico. Переоценка того, как Министерство энергетики США утверждает разрешения на экспорт газа, грозит приостановкой проектов, от которых зависит удовлетворение потребностей Европы в энергии в условиях попыток региона сокращать поставки из России.

Издание называет это очередным примером того, как приоритеты Вашингтона — в данном случае сокращение зависимости от ископаемых видов топлива — могут стать причиной для головной боли европейских лидеров и даже помешать достижению общих целей безопасности США и ЕС.

Хотя сторонники Байдена приветствовали новость о возможности усиления контроля за влиянием экспорта газа на климат, среди руководителей европейской энергетической промышленности она вызвала беспокойство. По оценкам торговой ассоциации EuroGas, Европейский союз сократил потребление российского газа менее чем до трети от 155 млрд кубометров, которые он импортировал в 2021 году. Для этого ЕС пришлось утроить импорт сжиженного природного газа из США, который в 2023 году достиг 60 млрд кубометров.

«Этот СПГ стал облегчением для Европы и способствовал стабилизации цен на газ и электроэнергию в Европе для потребителей после длительного периода рекордно высоких цен, вызванного сокращением поставок из России», — заявил президент EuroGas Дидье Холло. По его словам, сокращение импорта из США «может привести к увеличению и продлению глобального дисбаланса поставок».

Эксперты считают, что сокращение поставок из Соединённых Штатов может подтолкнуть европейские и азиатские компании к подписанию контрактов с Катаром, который планирует значительное расширение производства СПГ.