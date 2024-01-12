NTD: поймать на морозе рыбу руками — одно из развлечений фестиваля горной форели в Южной Корее

Тысячи людей собрались на замёрзшей реке в Хвачхоне на севере Южной Кореи. Как передаёт NTD, каждый участник подлёдной рыбалки мечтает поймать горную форель. Даже холод не остановил и тех, кто решил забраться в бассейн с ледяной водой и поймать рыбу голыми руками.
Поймать горную форель — об этом мечтает каждый участник подлёдной рыбалки в Хвачхоне на севере Южной Кореи. На замёрзшей реке собрались тысячи людей. Они вооружились специальными пластиковыми удочками и ждут своего звёздного часа. На улице минус 7, но это никого не пугает.
Причём холод не остановил и тех, кто решил забраться в бассейн с ледяной водой и поймать рыбу голыми руками.
ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ ГОРНОЙ ФОРЕЛИ: Нет большего удовольствия, чем это. Ловить рыбу руками на морозе очень необычно. Это доставляет больше удовольствия, чем покупать рыбу.
ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ ГОРНОЙ ФОРЕЛИ: Я правда взволнован. Я второй раз на фестивале. Хотел поймать рыбу руками, и сегодня у меня получилось. В прошлый раз я тоже попробовал, но было очень холодно. Я замёрз и расстроился. Но сейчас я счастлив и улыбаюсь. Сегодня вечером зажарю это и съем.
Фестиваль горной форели в Хвачхоне проводят с 2003 года. Помимо рыбалки, можно покататься на санках или сыграть в футбол. В этом году толщина льда — 23 сантиметра, но обычно бывает 30.
Горная форель водится в пресной и очень чистой воде. В этом году организаторы фестиваля выпустили в реку 160 тонн рыбы. Так что без улова никто не уйдёт.
В первый день фестиваль посетили более 100 тысяч человек, а до конца января здесь побывает миллион местных и зарубежных туристов.
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