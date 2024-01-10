NTD: миллионы туристов посетили фестиваль снежных и ледяных скульптур в Харбине

В китайском Харбине вновь вырос ледяной город. Как передаёт NTD, там проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур. В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.

Ледяной город вновь вырос в Харбине — столице китайской провинции Хэйлунцзян. В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда.

На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего Китая. За три дня Харбин посетили три миллиона человек. В городе всего 23 отеля, и номеров не хватало.

ПОСЕТИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Снять номер оказалось сложно. Мы потратили два-три дня, прежде чем нашли подходящий отель.

Фестиваль официально открылся 5 января. С тех пор его каждый день посещают 30 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ФЕСТИВАЛЯ: Это первые зимние каникулы после отмены локдауна, и люди не могут усидеть дома. Мы были в изоляции несколько лет, поэтому хотим выбраться куда-нибудь и отдохнуть, чтобы немного ослабить стресс после пандемии.

За три дня туризм принёс Харбину доход в 800 тысяч долларов США. Причём гостей привлекает не только ледовый парк. В моде стало переодеваться в костюмы фантастических персонажей и фотографироваться на фоне достопримечательностей. В Харбине для этого выбрали Софийский собор — недействующий православный храм.

Люди берут напрокат костюмы. Тут же, в магазине, клиентам делают макияж, а потом начинается фотосессия. На всё уходит два-три часа. Фотографироваться приходится в сильный мороз.

ТУРИСТКА: Холодно, очень холодно, но ради красоты… Всё же холодно.

Тысячи туристов устремляются и на горнолыжный курорт Ябули, что в 200 километрах от Харбина. Здесь снег лежит 170 дней в году. В сезон открыты девять горнолыжных трасс и семь трасс лыжного кросса. Работают четыре канатные дороги, а также подъёмники.

В целом туристическая отрасль в Хэйлунцзяне восстанавливается. В ноябре прошлого года провинцию посетили 27 миллионов китайских и зарубежных туристов. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

Фестиваль снежных и ледовых скульптур продлится месяц. В этом году в тематическом парке представлена 1000 работ.

Дата выхода в эфир 09 января 2024 года.