Королевский флот Великобритании разместил в социальной сети Linkedin объявление о поиске адмирала для командования атомным подводным флотом страны, сообщает LCI. По мнению полковника французского ВМФ в отставке Пера Де Жонга, это свидетельствует не только о колоссальной потере военной мощи страны и проблемах с набором рекрутов, но и об отсутствии кадров, способных к руководству вооружёнными силами.

Программа Club Info продолжается следующим обескураживающим объявлением. Это не британский юмор, а реальность: Королевский флот, британский ВМФ, ищет адмирала для командования атомным подводным флотом в Linkedin — социальной сети для поиска работы. Было опубликовано объявление с перечислением должностных обязанностей. Выбранный генерал фактически одной из главных фигур, ответственных за британские силы сдерживания.

Среди ожидаемых рабочих задач в объявлении упоминается проведение совершенно секретных, элитных тайных операций. Речь идёт о миссиях с участием боевых атомных подводных лодок типа Astute или баллистических межконтинентальных ракет Trident, установленных на четырёх атомных подводных лодках типа Vanguard. Мы говорим об атомных подводных лодках. В первую очередь хочу услышать мнение полковника Пера Де Жонга, который сейчас с нами. Это вице-президент института Themiis и полковник ВМФ в отставке. Это ведь поразительно! Поражает ли это вас так же, как и меня?

ПЕР ДЕ ЖОНГ, полковник ВМФ Франции в отставке: Во-первых, у этого запроса есть возможная причина. Как вы знаете, все европейские армии, начиная с 1990-х годов, со времён распада СССР, сокращали численность своих войск и бюджет. Потери в военной мощи были чрезвычайно высокими. Британская армия, по сути, понесла дополнительные издержки, то есть потеряла ещё больше военной мощи после Афганистана и войны в Ираке. Они поддержали американцев в 2003 году, это была совершенно невероятная ошибка, как в политическом, так и в военном смысле. Её цена была столь высока, что тогдашнее правительство решило совершенно радикальным образом сократить как численность войск, так и бюджет, и технические средства армии.

Итак, по сути, британская армия с 2010 года, то есть уже более десяти лет, постоянно сокращается. Помните, как ещё несколько месяцев назад, прямо перед началом украинского конфликта, британцы решили «запечатать» свою гусеничную технику, то есть отправить её в резерв и не пользоваться ею больше. Таким образом, это, конечно, была модель армии, потерявшей большую часть своей мощи, как, к сожалению, и все (европейские) армии. Но британская армия в большей степени, чем остальные, является профессиональной армией.

Во-вторых, это совершенно удивительно. Я хочу сказать: можно понять, что есть проблемы с кадрами, проблемы с военной мощью, проблемы с набором людей, но на этом уровне нужна видная фигура! Ведь очевидно, что должность, о которой идёт речь, — это должность в руководстве главного штаба флота. Во французской армии на этом посту был бы четырёх- или пятизвёздный генерал как минимум. Таким образом, как мы видим, это самый высокий уровень. И в этой армии на самом верху речь уже не о проблеме с набором сотрудников, а о проблеме с отбором руководителей, с отбором кадров.

Мы видим, что они плохо подготовились, и, очевидно, у них нет кадров. И это совершенно удивительно, что европейская армия, такая высококлассная армия оказывается в парадоксальном положении поиска самого высокопоставленного сотрудника (в Linkedin). В теории этот адмирал входит в топ-10 командующих армией. Мне кажется это немыслимым.

Дата выхода в эфир 07 января 2024 года.