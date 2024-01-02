WSJ: Япония оправляется от мощного землетрясения — десятки людей остаются под завалами

В результате землетрясения и последовавших за ним цунами и обрушение зданий в Японии погибли по меньшей мере около 30 человек, а ещё десяток остаются под завалами, передаёт The Wall Street Journal. Продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.

На западе Японии произошла серия мощных землетрясений — основное имело магнитуду 7,6, за ним последовало множество подземных толчков меньшей магнитуды. Землетрясение привело к цунами высотой до 1,2 метра, обрушению конструкций и крупному пожару, сообщает The Wall Street Journal.

Основной ущерб был нанесён префектурам Исикава, Тояма и Ниигата, ближайшим к эпицентру. В результате землетрясения в префектуре Исикава погибло по меньшей мере 30 человек, и ожидается, что число погибших будет лишь возрастать, учитывая десяток сообщений о людях, оказавшихся под завалами.

Пожар, охвативший по меньшей мере несколько кварталов в городе Вадзима в префектуре Исикава, был потушен к утру вторника. В первой половине дня Национальное метеорологическое управление Японии полностью сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что разговаривал с мэрами региона, которые сообщили ему, что дороги перекрыты, поэтому помощь необходимо отправить воздушным или морским путём. Он также отметил, что приказал военным, полицейским и пожарным подразделениям использовать все необходимые средства, чтобы как можно скорее добраться до этого района и помочь в проведении спасательных работ.

Как напоминает издание, землетрясение и цунами 11 марта 2011 года унесли жизни более 20 тыс. человек на тихоокеанском побережье Японии и привели к выходу из строя трёх реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1».

С тех пор Япония не спешила возобновлять работу атомных электростанций в других регионах страны, в том числе и работу электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, расположенную менее чем в 160 км от эпицентра землетрясения, произошедшего в понедельник, которую эксплуатировал тот же оператор Tokyo Electric Power. Компания заявила, что на АЭС не наблюдается никаких проблем.

27 декабря в компании сообщили, что регулирующие органы сняли ограничения, введённые после обнаружения нарушений безопасности на объекте в Ниигате. В ближайшее время компании получат возможность возобновить работу двух из семи реакторов станции. Однако для этого Tokyo Electric Power ещё предстоит получить одобрение местных властей.