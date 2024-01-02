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WSJ: Япония оправляется от мощного землетрясения — десятки людей остаются под завалами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В результате землетрясения и последовавших за ним цунами и обрушение зданий в Японии погибли по меньшей мере около 30 человек, а ещё десяток остаются под завалами, передаёт The Wall Street Journal. Продолжаются поисково-спасательные работы по извлечению людей из-под завалов.
WSJ: Япония оправляется от мощного землетрясения — десятки людей остаются под завалами
AP
На западе Японии произошла серия мощных землетрясений — основное имело магнитуду 7,6, за ним последовало множество подземных толчков меньшей магнитуды. Землетрясение привело к цунами высотой до 1,2 метра, обрушению конструкций и крупному пожару, сообщает The Wall Street Journal.
 
Основной ущерб был нанесён префектурам Исикава, Тояма и Ниигата, ближайшим к эпицентру. В результате землетрясения в префектуре Исикава погибло по меньшей мере 30 человек, и ожидается, что число погибших будет лишь возрастать, учитывая десяток сообщений о людях, оказавшихся под завалами.
 
Пожар, охвативший по меньшей мере несколько кварталов в городе Вадзима в префектуре Исикава, был потушен к утру вторника. В первой половине дня Национальное метеорологическое управление Японии полностью сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны.
 
Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что разговаривал с мэрами региона, которые сообщили ему, что дороги перекрыты, поэтому помощь необходимо отправить воздушным или морским путём. Он также отметил, что приказал военным, полицейским и пожарным подразделениям использовать все необходимые средства, чтобы как можно скорее добраться до этого района и помочь в проведении спасательных работ.
 
Как напоминает издание, землетрясение и цунами 11 марта 2011 года унесли жизни более 20 тыс. человек на тихоокеанском побережье Японии и привели к выходу из строя трёх реакторов на атомной электростанции «Фукусима-1».
 
С тех пор Япония не спешила возобновлять работу атомных электростанций в других регионах страны, в том числе и работу электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, расположенную менее чем в 160 км от эпицентра землетрясения, произошедшего в понедельник, которую эксплуатировал тот же оператор Tokyo Electric Power. Компания заявила, что на АЭС не наблюдается никаких проблем.
 
27 декабря в компании сообщили, что регулирующие органы сняли ограничения, введённые после обнаружения нарушений безопасности на объекте в Ниигате. В ближайшее время компании получат возможность возобновить работу двух из семи реакторов станции. Однако для этого Tokyo Electric Power ещё предстоит получить одобрение местных властей.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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