Politico: Япония понизила уровень угрозы цунами — но советует гражданам не возвращаться домой

Японское правительство понизило объявленное ранее после нескольких землетрясений предупреждение о цунами с «мощного» до «обычного» уровня, пишет Politico. Тем не менее власти страны предупреждают эвакуированных из опасных районов граждан о том, что домой им пока рано — ведь опасность пока не миновала и даже «обычные» цунами несут серьёзную угрозу жизни.

Предупреждение о цунами, которое в понедельник объявили власти Японии после нескольких мощных землетрясений, было отменено, однако жителям прибрежных районов рекомендовано пока не возвращаться в свои дома, так как опасность волн ещё не миновала, сообщает Politico.

Как напоминает обозреватель издания, в результате землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду 7,6, на западном побережье крупнейшего острова японского архипелага Хонсю обрушилось множество зданий. Как заявил официальный представитель японского правительства, среди обрушенных построек было как минимум шесть жилых домов — люди, проживающие в них, оказались под завалами. Кроме того, в городе Вадзима из-за подземных толчков начался пожар, оставивший более 30 тыс. жилищ без электричества.

Метеорологическое агентство Японии изначально объявило предупреждение о мощных цунами в префектуре Исикава и о менее мощных — в остальных районах западного побережья Хонсю, а также северного острова архипелага Хоккайдо. Однако через несколько часов предупреждение о мощных цунами в Исикаве было понижено до предупреждения об обычных цунами — что, впрочем, означает, что по префектуре могут ударить волны высотой до 3 м. Вместе с тем в эфире государственного телевидения гражданам напомнили, что цунами могут возвращаться через много часов после первоначального объявления тревоги — а чиновники продолжают настоятельно советовать гражданам оставаться в безопасных районах.

По данным Politico, жителей прибрежных районов эвакуировали на стадионы, где им, по всей вероятности, придётся оставаться несколько дней. Между тем в Японии уже неоднократно фиксировались случаи гибели людей, которые возвращались домой за вещами и в итоге попадали под удар стихии, отмечает издание.

Метеорологическое агентство Японии тем временем предупреждает, что на протяжении недели западное побережье страны может снова пережить мощные землетрясения, причём ближайшие два-три дня их вероятность будет максимальной, сообщает Politico.