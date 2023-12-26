Премьер-министр Сербии выразила благодарность российским спецслужбам и согласилась со словами Москвы о том, что к воскресным протестам в Белграде причастен Запад. Как сообщает The New York Times, это не только нарушило дипломатическую кампанию США и Европы по разрыву отношений Сербии с Россией, но и привело к обратному результату, ещё больше сблизив две славянские страны.

В понедельник Россия заявила, что антиправительственные протесты в Белграде были организованы Западом. The New York Times назвал такие заявления Москвы «попыткой помешать дипломатической кампании США и Европы, которая до сих пор была в основном безуспешной, по выведению Сербии из отношений с Россией и разрыву традиционно крепких связей между двумя славянскими и православными народами».

С обвинениями России согласен и сам глава Сербии. По словам Вучича, его правительство «подверглось нападению внешних сил, стремящихся к «цветной революции». Как отмечает издание, надежды Вашингтона на разрыв отношений России и Сербии тают на глазах, а недавние выборы только подтолкнули Белград ближе к Москве.

После столкновений в воскресенье вечером премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские силы безопасности за передачу информации, указывающей на причастность Запада к протестам оппозиции. «Возможно, это не понравится тем, кто находится на Западе, но я чувствую, что сегодня особенно важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые располагали этой информацией и поделились ею с нами», — заявила г-жа Брнабич.