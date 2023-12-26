NYT: Сербия поблагодарила Россию за информацию об организации протестов Западом

09:38
Захарова: Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее в Сербии, заявила в интервью RT, что коллективный Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле.
09:36
«Реал» готовит документы, чтобы подписать Мбаппе в начале января
Мадридский «Реал» начал подготовку для того, чтобы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в начале января 2024 года.
09:35
Здание вокзала пострадало в результате атаки ВСУ в Феодосии
В Феодосии в результате атаки ВСУ пострадало здание вокзала, заявил представитель Крымской железной дороги.
09:32
Южная Корея ограничит поставки в Россию ещё 682 видов товаров
Власти Южной Кореи введут ограничения на поставки ещё 682 видов товаров в Россию и Белоруссию.
09:21
Пономарёв назвал российских футболистов серыми мышами, которые безобразно играют
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:20
Захарова: власти Сербии не допустили в стране украинского сценария
Власти Сербии не допустили в стране украинского сценария развития событий с беспорядками, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в стране.
09:19
Власти Николаева сообщили о повреждении промышленных складов
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил о повреждениях складов промпредприятия в Николаеве.
09:18
ФСБ задержала жителя Подмосковья за передачу Украине военных данных
Управление ФСБ по Чувашии заявило о задержании жителя Московской области за передачу Украине данных об объектах Минобороны России.
09:12
Захарова: Запад расправляется с теми, кто не опирается на национальные интересы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что Запад с лёгкостью расправляется с теми, кто не опирается на свои национальные интересы.
09:10
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ мирной жительнице города.
09:08
Аленичев считает Файзуллаева и Пиняева открытиями года в РПЛ
Российский тренер Дмитрий Аленичев назвал главные открытия 2023 года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
09:08
Захарова заявила, что Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор
Коллективный Запад поставил перед Сербией жёсткое условие — быть с ним либо с Россией, заявила в интервью RT официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя митинги в Сербии.
09:01
Критический объект повреждён на подконтрольной Киеву части Херсонской области
Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения на временно подконтрольной украинским властям части Херсонской области.
08:59
Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года
Кабмин продлил запрет на вывоз из России патронов и гильз до конца 2025 года, следует из сообщения правительства.
08:50
Губерниев ответил на обвинения после сотрудничества с «Локомотивом»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сотрудничество с московским «Локомотивом».
08:48
Российский спецназовец рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Артёмовском
Российский спецназовец раскрыл схему уничтожения украинской пехоты под Артёмовском с двумя миномётами.
08:48
Два человека пострадали в результате падения автомобиля в яму в Новосибирске
Два человека получили травмы в результате падения Hyundai Solaris в яму в Кировском районе Новосибирска.
08:39
ВМС Британии сообщили о новом инциденте у берегов Йемена
Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом инциденте у берегов Йемена.
08:36
L'Équipe: защитник МЮ Варан решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан решил сменить клубную прописку.
08:25
ТАСС: СК отказал в возбуждении дела в отношении Галкина о фейках против армии
Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении иностранного агента Максима Галкина* и жены иноагента Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.
08:24
В ЦИК России допустили голосование на выборах президента с украинским паспортом
Глава ЦИК России Элла Памфилова допустила возможность голосования на выборах президента с украинским паспортом в новых регионах.
08:24
Мюллер поздравил фанатов с Рождеством на 100 языках мира
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поздравил своих фанатов с Рождеством.
08:17
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии
Жителя Сахалина приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и подготовку диверсии, сообщает региональное управление ФСБ России.
08:14
Синоптик заявил о суточном рекорде по низкому атмосферному давлению в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве зафиксирован суточный рекорд по низкому атмосферному давлению.
08:14
В МЧС заявили о ликвидации пожара на складе во Владивостоке
В МЧС России по Приморскому краю заявили о ликвидации возгорания на складе во Владивостоке.
08:10
Коимбра: Вендел примет участие в Матче звёзд в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звёзд в Бразилии.
08:07
Володин указал на роль США и ЕС в беспорядках в Сербии
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал на роль Вашингтона и Брюсселя в беспорядках в Сербии.
08:00
Собянин: парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковки в столице с 1 по 8 января будут бесплатными.
07:57
Минобороны Британии: первые шесть украинских пилотов F-16 завершили обучение
Первая группа из шести украинских пилотов окончила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к практической части в виде тренировок на истребителях F-16 в Дании.
07:52
Армия Израиля сообщила о гибели ещё двух военных в Газе
Армия обороны Израиля сообщила о гибели ещё двух военнослужащих в ходе боевых действий в секторе Газа.
07:50
Месси пропустил свадьбу сестры жены из-за соображений безопасности
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустил церемонию бракосочетания сестры своей жены Антонеллы Рокуццо.
07:43
В Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство девушки
Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы рецидивиста, надругавшегося над девушкой и убившего её в красноярском Дивногорске.
07:36
Роналдиньо стал лучшим игроком сборных первого десятилетия XXI века
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков национальных сборных первого десятилетия XXI века.
07:29
МЧС: во Владивостоке загорелся склад крупного производителя колбасных изделий
Склад крупного приморского производителя колбасных изделий «ВИК» загорелся во Владивостоке.
07:21
31 очко Жакеза помогло «Майами» обыграть «Филадельфию» в матче НБА
«Майами Хит» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного сезона НБА.
07:10
Россия откроет посольство в Буркина-Фасо 28 декабря
Российское посольство в столице Буркина-Фасо Уагадугу начнёт свою работу 28 декабря.
07:09
Украинка Цуренко: пусть россияне смотрят Олимпиаду по телевизору
Украинская теннисистка Леся Цуренко высказала мнение касательно допуска российских и белоруских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных спортсменов.
07:07
Памфилова: число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30
Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России.
06:45
Журналист Боуз: украинцам не стоит погибать за амбиции Зеленского и Байдена
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
06:34
Трое военных США пострадали при атаке группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщил, что трое военнослужащих США получили ранения в результате атаки шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на севере Ирака.
06:19
TELE1: в Стамбуле задержали 96 человек по подозрению в нападении на туристов
В Стамбуле были задержаны 96 человек, подозреваемых в нападении на туристов с целью заставить их оплатить большой счёт в развлекательных заведениях.
06:09
CBS News: Уилан потребовал от Байдена больше действий ради его освобождения
Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил в интервью вашингтонскому отделению телеканала CBS News, что президент США Джо Байден не делает всё возможное ради его освобождения.
05:58
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Купцов
На 72-м году жизни скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов.
05:45
Guardian: суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине
Глава британской исследовательской организации Shabaka Башаир Ахмед заявила, что Запад забывает о гражданской войне в Судане на фоне конфликтов на Украине и в Газе и даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Киеву.
05:34
Проход по биометрии в метро могут запустить в четырёх городах России в 2024 году
Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал в интервью «Известиям», что в 2024 году запуск прохода по биометрии планируется в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.
05:29
Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса
Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Оладушек заявил в интервью каналу «Бутусов ПЛЮС», что Украина не сможет одержать победу из-за низкого уровня подготовки и плохой физической формы мобилизованных.
05:06
Ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ у дороги на Часов Яр
Расчёты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях близ дороги на Часов Яр под Артёмовском.
05:03
ВС России сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка ВС России «Восток» сорвала три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.
05:00
Встречи с родными и украшение ёлки стали любимыми новогодними традициями россиян
Аналитики провели опрос и назвали самые любимые новогодние традиции россиян. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
04:59
РИА Новости: бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артёмовском
Бойцы спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.