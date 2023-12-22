New York Times Оригинал

NYT: после провала санкций США открывают охоту на «помощников России»

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США планируют расправиться с банками и фирмами, предоставляющими финансовые услуги, которые помогают России уклоняться от санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию. Как пишет The New York Times, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассказали, что этот шаг был предпринят после того, как попытки Вашингтона ограничить доступ России к поставкам, необходимым для создания оружия, оказались безуспешными.
NYT: после провала санкций США открывают охоту на «помощников России»
AP

Администрация Байдена планирует расправиться с банками и фирмами, предоставляющими финансовые услуги, которые помогают России уклоняться от строгих санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Этот шаг был предпринят после того, как попытки Соединённых Штатов ограничить доступ России к поставкам, необходимым для создания большего количества ракет и другого оружия, оказались безуспешными.

Как напоминает издание, Соединённые Штаты и Европа ввели строгие санкции против России за последние два года. Но незаконная сеть торговцев и контрабандистов, работающая при содействии теневых финансовых фирм, помогает России получить доступ к запрещённым продуктам, которые ей необходимы для пополнения своего военного арсенала.
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источник
New York Times США Северная Америка
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