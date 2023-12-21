NBC: неудачи на фронте и усталость союзников подорвали «звёздный статус» Зеленского

По мнению аналитиков, стратегия «морального шантажа», которую раньше использовал Владимир Зеленский, перестаёт убеждать союзников Киева. Продолжающийся конфликт начинает утомлять Запад, который всё больше сомневается в необходимости поддерживать Украину, пишет NBC.

В текущем конфликте лидеры России и Украины подошли к «двум совершенно разным точкам». Владимир Путин излучал уверенность и выглядел победителем на брифинге Министерства обороны, тогда как Владимир Зеленский казался измотанным и подавленным на наспех организованной пресс-конференции, пишет NBC.

У российского президента есть все основания для радости, заявил телеканалу британский политолог Марк Галеотти. По его словам, Путин сейчас находится «в более сильной позиции, чем когда-либо» с начала спецоперации.

В то же время Зеленский оказался в ином положении. Во время визита в Вашингтон он вернулся к своей проверенной тактике, ссылаясь на «моральные обязательства» союзников помочь Украине, и при этом «завуалировано уколол» американские власти, выразив надежду, что они «не предадут» Киев.

Намёки Зеленского на возможное предательство союзников является частью стратегии «морального шантажа». Он успешно принимал её ранее, но она имеет ограниченное действие и уже мало убеждает Запад, отметил Галеотти.

Более того, неудачная поездка в Америку расстроила не только самого Зеленского, но и ослабила его позиции на Украине. Ведь ранее он воспринимался как «чудотворец», который с лёгкостью решает подобные проблемы, добавил политолог.

В первые недели конфликта Зеленского прославляли за то, что он «неустанно пытался склонить мир на свою сторону». Но, судя по всему, его «звёздная сила» угасает по мере растущей усталости от конфликта, отмечает телеканал.

Кроме того, провальное наступление ВСУ подорвало уверенность союзников Украины в её способности победить и вызвало сомнения у США и Европы о сохранении поддержки Киева. Оно также привело к внутренним разногласиям между Зеленским и военным командованием, обращает внимание NBC.