Politico: с учётом новых реалий безопасности — Германия разместит свои войска в 100 километрах от границы с Россией

Германия размещает новую бронетанковую бригаду в литовском регионе, немецкое подразделение окажется в непосредственной близости от границы с Россией, сообщает Politico. Такой шаг выглядит крайне необычным для Берлина, который редко принимает серьезные геополитические решения так быстро. Проблемой может стать то, как такое развёртывание впишется в государственный бюджет страны, который в последнее время явно сократился.
Берлин решает разместить новую бронетанковую бригаду в Литве, пишет Politico. Это крайне серьезный шаг, на который правительство Германии решилось непривычно быстро.
В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус находился в Вильнюсе, чтобы подписать со своим литовским коллегой новое соглашение. Согласно нему 4800 тыс. немецких военнослужащих и 200 гражданских лиц будут находится в Литве.
Проблемы нового проекта начинаются с подразделения Panzerbatallion 203, которое уже передало все свои танки Leopard 2 Украине и ждёт новых. Без этих танков новая литовская бригада «даже не будет готова к обороне».
«Напрашивается вывод: либо пополнение танками перед развёртыванием ускоряется, либо 203-й панцербатальон может быть отправлен в Литву без своей основной боевой системы», — заявила сотрудница совета по международным отношениям Айлин Матле.
Также не до конца понятно, как расходы на новую бригаду собираются вписать в просевший государственный бюджет. Содержание нового боевого формирования будет обходится Германии «в 25-30 миллионов евро в месяц». Полностью бригада должна быть сформирована к 2027 году. Сейчас правительство рассчитывает на деньги из специального фонда, но из-за растущей инфляции средства, скорее всего, иссякнут до 2027. Это ставит под вопрос возможность полной реализации этого проекта. Бригада должна расположиться в «непосредственной близости от Сувалкского разрыва», —места, соединяющего российский Калининградский эксклав и Беларусь.
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