JF: «утратил связь с реальностью» — никто, кроме Байдена, уже не верит в незаменимое лидерство США

Слова Байдена о незаменимости и исключительности США уже давно не имеют ничего общего с реальностью — президент живёт прошлым и верит в то, чего не существует, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Judging Freedom. Общественное мнение, международная обстановка, пути решения конфликтов — всё это проходит мимо Байдена. И как показывают голосования в ООН, в «лидерстве» США мир больше не нуждается.

Как вы думаете, о чём говорит Джо Байден, когда утверждает, что США — самая важная нация? Это менталитет времён холодной войны? Нам нужно освободить Восточную Европу, которая, конечно же, и так свободна?

ДЖЕФФРИ САКС, экономист, профессор Колумбийского университета: Мне кажется, Джо Байден живёт в прошлом, что не слишком удивительно. Это слова из 1990-х, которые уже тогда были неуместны. Это было своего рода тщеславие США в конце холодной войны. «Мы победили, вы проиграли — мы незаменимая держава»… Это слова Мадлен Олбрайт, которая была государственным секретарём. Она была среди первых неоконов, которые продвигали расширение НАТО и множество других проблем, из-за которых мы оказались в том бедственном положении, в котором находимся сейчас. И Байден был частью этой группы с 1990-х годов.

Я не думаю, что он сегодня всё ещё держит связь с реальностью в области общественного мнения, общественного понимания, международного права, переговоров, путей разрешения всех этих кризисов… То, что он говорит, — это слова из 1990-х годов, почти дословно или иногда дословно, и в наши дни они не имеют никакого смысла. Да мне они ещё и в 90-е казались бессмысленными. Я был уверен, что это просто громкие слова, которые отразятся на нас плачевно.

Но сегодня это просто абсурд. Джо Байден говорит, что «весь мир ждёт нашего лидерства», а потом мы обнаруживаем, что в ООН с нами голосует один процент, даже меньше, населения планеты. Один процент. С нами проголосовали ещё девять небольших стран. А 90 процентов мирового населения, или около того, голосуют против. А Байден говорит: «Мы — незаменимая страна, на лидерство которой надеется весь мир». Неужели весь мир ждёт нашего лидерства в Совете Безопасности, когда результаты голосования показывают 13 голосов против одного при одном воздержавшемся? Нет.

Весь остальной мир смотрит на нас и говорит: «Что случилось с США? Где ваш здравый смысл? Где дипломатия? Где хоть какое-то сотрудничество?» Вот что говорит мир. Откуда я знаю? Потому что именно это я постоянно слышу от лидеров, которые задают мне эти вопросы.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.