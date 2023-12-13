Judging Freedom: санкции не навредили россиянам, но изменили их отношение к Западу
Ухудшили ли санкции жизнь в столице страны? Снизили ли они популярность Владимира Путина?
Ухудшили ли санкции жизнь в столице страны? Снизили ли они популярность Владимира Путина?
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха 17 декабря в Москве поднимется выше ноля градусов.
ОАЭ внесли в Совбез ООН проект резолюции о наращивании и мониторинге доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.
В ЦАХАЛ сообщили о нанесении ударов по военным объектам и инфраструктуре сирийской армии на территории Сирии.
Организация Объединённых Наций требует у экс-заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма $63,6 млн, чтобы возместить его неудачные инвестиции.
Венгрия снимет вето на предоставление Европейским союзом помощи Украине, но её членство в ЕС остаётся «красной линией» для Будапешта.
Семьи погибших бойцов СВО смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военного.
Мнения республиканцев по поддержке Украины не отражают общую позицию конгресса, заявил президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.
Президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву, но возможности стремительно кончаются.
Испанский «Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом на чемпионате Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.
Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24, заняв в своей группе четвёртое место.
Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
«Манчестер Юнайтед» не вышел из группы A в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24 в третий раз.
Профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента американскому лидеру Джо Байдену.
«Копенгаген» нанёс поражение «Галатасараю» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Наполи» одержал победу над «Брагой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал Сосьедад» и «Интер» не выявили победителя в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников без предусловий.
Компания Ecolines с 14 декабря возобновит после открытия КПП на границе России и Финляндии автобусное движение между Петербургом и Хельсинки.
Депутаты сейма в Польше проголосовали за вотум доверия правительству премьера Дональда Туска.
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за новый формат амортизации при оформлении трансферов игроков.
Соединённые Штаты и Китай на данный момент не находятся в хороших отношениях. Об этом заявил американский посол в Пекине Николас Бернс.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер установил личный рекорд во время матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить максимальную стоимость пользования услугами такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Один человек погиб в результате столкновения автобуса и автомобиля в городе Нефтекамске в Башкирии.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил дебютную жёлтую карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон обвинил Белый дом и сенат в задержке помощи Украине.
«Питтсбург Пингвинз» отправил в фарм-клуб российского защитника Дмитрия Саморукова.
Бабушкинский суд Москвы назначил на 19 декабря рассмотрение дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о хищении активов МСП Банка.
Российский тренер по фигурному катанию Елена Соколова высказалась об отсутствии международных стартов.
Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказалась о главной проблеме пары Алёна Косторная — Георгий Куница.
В Москве во вторник, 12 декабря, прошёл благотворительный концерт для детей из новых регионов по случаю Дня Конституции Российской Федерации. Организаторы концерта — музыкальный телеканал RU.TV и лейбл Юрия Киселёва Rocket Records.
Мама выжившего бойца с позывным Бабка рассказала RT, что сын не выходил на связь полтора месяца.
Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн.
Глава организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже 2024 года Тони Эстанге заявил, что приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в турнире в нейтральном статусе.
В Санкт-Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину.
«Арсенал» и ПСВ сыграли вничью в заключительном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ланс» одержал победу над «Севильей» в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Число потребителей, оставшихся без света из-за аварий на сетях во время ледяного дождя в Ростовской области, выросло до 180 тыс.
Защитник «Севильи» Серхио Рамос стал рекордсменом по голам в Лиге чемпионов среди защитников.
Армия Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Столичные «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в услугах нападающего ИМТ и молодёжной сборной Сербии Милоша Луковича.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что мобилизация на Украине провалена.
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поставил красно‑белым тройку за выступление в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российский полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, что скучает по спорту после завершения карьеры.
Взрывы слышны в Одессе, пишет украинское издание Klymenko Time.