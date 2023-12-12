Британский дипломат: отношения между Россией и США сегодня хуже, чем во времена холодной войны

Отношения России и США «куда хуже, чем во времена холодной войны», заявил бывший британский дипломат, экс-агент MI6 Алистер Крук. Договоры прекращают своё действие, каналы связи блокируются — все контакты между Москвой и Вашингтоном сходят на нет, а никаких перспектив их возобновления не наблюдается. По словам дипломата, Россия чувствует, что её воспринимают как врага, с которым нет никакого желания вести диалог, и отвечает Западу тем же.

Вы провели довольно плодотворную неделю в Москве вместе с другими нашими зарубежными друзьями. Каков, на ваш взгляд, статус дипломатических отношений между Россией и США на данный момент?

АЛИСТЕР КРУК, бывший британский дипломат, экс-агент MI6: Их отношения далеки от идеала. Гораздо хуже, чем я ожидал. Я знал, что есть некие проблемы — помню, как некоторое время назад заместитель министра обороны сказал мне, что их отношения ухудшаются, что договоры и каналы связи обрываются и блокируются. Но я был очень удивлён обнаружить, что ситуация куда хуже, чем во времена холодной войны.

Вражда буквально ощутима, вражда со стороны западных собеседников. Ощущение того, что Россию воспринимают как врага, с которым нет никакого желания вести диалог, было для меня особо поразительным. Это очень опасно, и я думаю, что русские эту опасность понимают.

Между ними сохранилось совсем немного того, что на Западе сейчас модно называть «защитными ограждениями». Но никаких договоров нет. Большинство договоров, касающихся оружия массового уничтожения и ракет, сейчас приостановлены или отменены. Так что никаких контактов между этими странами нет. Более того, не наблюдается никаких перспектив возобновления этих контактов. Была пара инициатив со стороны Запада, США, от людей, которые хотели бы приехать и поговорить, но русским совершенно ясно, что эти люди — простые граждане. У них нет полномочий, они ничего не представляют. С ними можно, разве что, просто поболтать.

Но всё идёт словно по нисходящей спирали, и мне стало ясно, что дела принимают довольно мелочный оборот. Мол, мы заблокируем это, не позволим вам восстановить то, не позволим сделать это… И Россия чувствует, что у неё нет другого выхода, кроме как ответить чем-то подобным, скажем, американскому посольству в Москве. И вот в этой спирали образовался ещё один виток.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.