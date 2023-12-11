Danny Haiphong: сближение России и Ближнего Востока создаёт прямую угрозу гегемонии США

Недавняя череда встреч Путина с лидерами стран Аравийского полуострова показала, что эти страны активно объединяются и начинают процесс «избавления от гегемонии США и доминирования Запада», заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Бывшие страны — клиенты США строят отношения с Россией и Китаем, показывая всему миру, что эпоха американского господства прошла.

Сейчас мы наблюдаем, как Россия, Ближний Восток и Западная Азия объединяются и начинают долгий процесс избавления от этой хищной болезни — гегемонии США и доминирования Запада. Они начинают опираться на собственные ресурсы, строить собственные политические отношения, свободные от вмешательства США. И это огромное достижение. Вот, что я имею в виду, говоря «кардинальные изменения».

Когда западные СМИ начинают сходить с ума, чем они сейчас и занимаются, всё становится ясно. Независимо от того, насколько значимыми оказываются отдельные встречи и их исходы — потому что такие вещи требуют времени и, разумеется, всякие соглашения не обязательно сразу же приносят плоды, — но вы знаете, что всё, что из этого получится, произойдёт благодаря действиям России, действиям Путина.

Эти страны некогда были не просто верными союзниками США — я думаю, что это слишком мягкая характеристика, — они были верными странами — клиентами США. Это не были союзнические отношения. Союзничество подразумевает, что вы находитесь на равных. Так что такие страны, как, например, ОАЭ или Саудовская Аравия, были верными странами — клиентами Америки. Однако Владимир Путин, Россия и, конечно же, Китай, как пишет The Jerusalem Post, «играют важную роль в содействии формированию более суверенной и независимой Западной Азии», которая, будем надеяться, станет более подготовленной, поскольку обретёт большую независимость в экономическом и политическом плане. Она станет более подготовленной к тому, чтобы вмешаться в ситуацию, подобную той, что происходит сегодня в Газе.

Вот почему я показал вам то видео с Путиным. Потому что когда Путин говорит об уважении международного права, когда он говорит о том, что подход России в этом регионе значительно отличается от подхода США, он говорит правду — и правда эта находит отклик во всём регионе, даже среди самых стойких стран — клиентов США. С Ираном, конечно, отдельная история. Иран был заинтересован в БРИКС задолго до остальных стран, он тесно сотрудничал с Россией и Китаем задолго до того, как эти страны даже задумались о подобном. Иран — это суверенная страна в состоянии вечной гибридной войны из-за своих взглядов, положения и политики.

Но тем не менее тот факт, что эти страны — клиенты США готовы не просто оказать Путину приём, но и сотрудничать с ним, сотрудничать с Россией, сотрудничать с Китаем, показывает, что эти встречи (Путина с лидерами Ближнего Востока. — ИноТВ) являются неотъемлемой частью масштабного процесса уничтожения гегемонии США, прекращения их милитаризма, прекращения их господства в этом регионе.

Наконец, это означает, что мы близимся к тому дню, когда народ Палестины и всего региона в целом больше не будет подвергаться террору со стороны сионистского движения. Всё это означает огромные последствия для будущего этого региона. Владимир Путин всего за один день — буквально за 24-36 часов — изменил положение дел в регионе. Он показал, что Россия не изолирована, а власть над миром больше не принадлежит США.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.