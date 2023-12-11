Обозреватель Bloomberg: Украина и Газа — только начало, конфликты будут разгораться по всему миру

В 2023 году в мире разворачиваются 183 региональных и локальных конфликта, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс. По его мнению, их будет становиться только больше. В том числе и между крупнейшими мировыми державами — Россией, США, Китаем. Ошибочно полагать, что всё это просто закончится «к Рождеству», как считали страны в 1914 году, в год начала Первой мировой войны.

Согласно новому авторитетному исследованию, в 2023 году в мире в активной фазе находятся 183 региональных и локальных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия, пишет обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.

В 1914 году в Лондоне, Париже, Берлине, Санкт-Петербурге ошибочно полагали, что война закончится к началу рождественских праздников. В итоге война унесла жизни около 20 млн. человек. Так что не надо думать, что современные конфликты пройдут быстро и безболезненно, считает автор статьи.

Международный институт стратегических исследований опубликовал исследование, которое рисует «мрачную картину роста насилия во многих регионах». Украина и Газа просто являются самыми заметными примерами.

Хастингс пишет, что хоть миру и не грозит новая мировая война, но нельзя терять бдительность. До начала войны в 1914 году, мир не видел крупных конфликтов уже 100 лет, «поэтому никто из крупных игроков не был достаточно напуган», что и привело к такому развитию событий. Сейчас ситуация схожая, крупным державам нельзя недооценивать возможность мировой войны, причиной для которой станут локальные и региональные конфликты.

Армения и Азербайджан, Марокко и Алжир, напряжение между Россией и Грузией, Китай и Тайвань, конфликт на Украине и противостояние Израиля и Палестины — всё это лишь самые заметные конфликты. Также нельзя забывать о других проблемах на Ближнем Востоке и на африканском континенте, где уровень жестокости также растёт.

Интенсивность конфликтов растёт из года в год: в последнем исследовании число погибших увеличилось на 14 %, а число насильственных событий — на 28 %.

Как отмечает автор, много территорий в мире вообще не подвластны правительствам и находятся под контролем преступных группировок, что тоже является поводом для беспокойства. Например в Северной и Южной Америке «большинство конфликтов вызвано криминальным соперничеством, особенно связанным с торговлей наркотикам». Такие группировки совершают нападения даже на границе США с Мексикой.

В Евразии причиной конфликтой часто является передел территорий после распада СССР. Международный институт стратегических исследований пишет, что «война между Россией и Украиной меняет региональный и глобальный порядок безопасности и экономики».

Миротворцы от ООН участвуют в урегулировании конфликтов, но их деятельность часто нарушается государствами и не приносит должных результатов. Это хорошо видно на примере США, России и Китая, которые используют право вето, чтобы не дать друг другу достичь поставленных целей и задач. Макс Гастингс считает, что «способность ООН эффективно вмешиваться в конфликты будет продолжать снижаться».

В статье автор ссылается на книгу Искандера Рехмана, сотрудника Центра Генри Киссинджера при Университете Джонса Хопкинса. В ней высказывается мнение о том, что США надо прекратить придерживаться стратегии коротких конфликтов и готовиться к более длительным противостояниям. Рехман полагает, что в будущем «огромная экономическая мощь Китая и США приведёт к тому, что конфликт между ними затянется на многие месяцы, возможно, годы и даже десятилетия». Вашингтону надо перестать реагировать на затяжные конфликты как на быстротекущие.

Гастингс согласен с Рехманом, но думает, что изменений в стратегии не произойдёт из-за слабости политической воли и политической неопределённости как в самом Вашингтоне, так и у его союзников. Надо перестать планировать всё «исходя из предположения, что все угрозы, стоящие перед нами, закончатся к Рождеству», — подытоживает обозреватель Bloomberg Макс Гастингс.