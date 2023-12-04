Обозреватель Bloomberg: доктрина Монро — не постыдный анахронизм, а лучшая стратегия США для второй холодной войны

Доктрину Монро, которой на выходных исполнилось 200 лет, даже в США считают постыдным анахронизмом, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брандс. Однако, по мнению автора, несмотря на пренебрежительное отношение к ней как в Вашингтоне, так и в Латинской Америке, эта доктрина — лучшая стратегия Вашингтона для второй холодной войны.

В эти выходные доктрине Монро исполнилось 200 лет, однако никаких особых торжеств по этому случаю не было, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брандс.



Большинство латиноамериканских наблюдателей считают «имперским бременем» эту доктрину, которая провозглашает всю Америку зоной, закрытой для вмешательства иностранных держав. Даже официальные лица США теперь считают это постыдным анахронизмом.



«Эра доктрины Монро закончилась», — заявил в 2013 году тогдашний госсекретарь Джон Керри.



Однако, по мнению автора, два столетия спустя после её принятия эта доктрина остаётся более важной, чем многим хотелось бы признать.



В частности, Брандс считает её «лучшей стратегией Америки для второй холодной войны».



Хотя к доктрине Монро относятся с пренебрежением как в Вашингтоне, так и в Латинской Америке, однако она остаётся основой международного либерального порядка, который сегодня возглавляют США, убеждён автор.



Конечно, доктрина Монро имела свою тёмную сторону, признаёт Брандс. Для обеспечения своего превосходства США прибегали к таким инструментам, как военные интервенции в Центральную Америку и Карибский бассейн, государственные перевороты, неблаговидная помощь в борьбе с повстанцами в странах всего региона, а также захват земель, например, в Пуэрто-Рико и в районе Панамского канала.



Гегемония — грязное дело. Ни одна страна не может доминировать в огромном регионе, сохраняя при этом свои руки совершенно чистыми, признаёт автор.



В частности, во время холодной войны США защищали свои позиции в регионе посредством сотрудничества с дружественными диктаторами. Но предотвращение перехода стран к коммунизму, по крайней мере, сохранило возможность для их дальнейшей эволюции в сторону демократии — как это в конечном итоге и произошло со многими государствами, когда в 1970-х и 1980-х годах их экономики достигли зрелости, а политика стабилизировалась.



Американское превосходство имело и другие преимущества. Тот факт, что Латинская Америка — регион, к сожалению, наполненный внутренним насилием, видел так мало межгосударственных конфликтов в прошлом столетии, возможно, свидетельствует о роли США в обеспечении гегемонистского мира.



В ХХ веке евразийские державы разжигали политическую нестабильность и антиамериканизм в Латинской Америке в надежде заставить Вашингтон перейти к обороне у себя на заднем дворе. Сегодняшние соперники США хорошо знакомы с этим сценарием.



«Региональный иммунитет Америки» подкрепляет её глобальное влияние: США, отбиваясь от врагов на своём заднем дворе, будут бороться с ними в Восточной Европе или в западной части Тихого океана. А если Россия или, что более вероятно, Китай когда-нибудь будут доминировать в своём собственном регионе, то у них будет больше возможностей для проникновения в Западное полушарие. Во всяком случае для латиноамериканских стран награда за сохранение влияния США сегодня может быть выше, чем в прошлом, учитывая, что повсеместное экономическое влияние Китая в Латинской Америке может нарушить планы Вашингтона по созданию прибрежных критически важных цепочек поставок.



Сдерживание враждебных государств в регионе и за его пределами влечёт за собой укрепление отношений с дружественными странами. Чем теснее будут узы интеграции внутри Америки, тем лучше будет положение Соединённых Штатов в нынешнем дробящемся мире.



Однако ни одна из двух крупных политических партий США не имеет смелости продвигать торговые соглашения, которые могли бы существенно увеличить экономическую интеграцию с Латинской Америкой. И эта проблема выходит далеко за пределы Вашингтона: от Мексики до Южной Америки, на смену многим некогда надёжным партнёрам пришли лидеры, которые относятся к США в лучшем случае неоднозначно.



Но усилия того стоят, поскольку чем сложнее Америке защищать свои позиции в западном полушарии посредством позитивной политики, тем более вероятно, что в конечном итоге ей придётся полагаться на более жёсткие меры.



«Два столетия назад доктрина Монро утверждала, что США должны не пускать соперников в своё полушарие. В нынешнюю эпоху соперничества Америке тем или иным способом придётся проводить ту же политику», — подытоживает обозреватель Bloomberg Хэл Брандс.