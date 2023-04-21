Американский журналист: США хотят править на своём заднем дворе, а России этого не позволяют

Со времён провозглашения доктрины Монро США смотрят на Южную Америку, как на свой задний двор, рассказывает на своём канале в YouTube американский журналист Гленн Гринвальд. Они считают, что президенты государств в этом регионе обязаны служить Вашингтону и продвигать его интересы в ущерб собственным гражданам. И это крайне иронично, ведь Вашингтон постоянно твердит, что Москву не должно волновать то, что происходит на Украине, а ведь речь идёт о границе, через которую Запад в XX веке дважды вторгался в Россию.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, американский журналист: Наша вторая история касается бразильского президента Лула да Силвы, который нарушает покой Соединённых Штатов и Запада в целом, где его довольно жёстко критикуют за ряд позиций, которые он озвучил за последний месяц или около того. Эти позиции связаны с проблемами международных отношений и внешней политики. В частности, он стремится продвигать национальные интересы Бразилии — какими он их видит — и интересы бразильцев, но так как они конфликтуют с интересами Америки и внешней политикой США, это вызывает большую злость и большое количество нападок в его сторону. И все они опираются на идею: лидеры южноамериканских стран обязаны служить Соединённым Штатам и продвигать их интересы в ущерб своим собственным гражданам.

В Соединённых Штатах уже два столетия действует доктрина Монро, в которой Латинская Америка, Южная Америка по сути объявлена нашим задним двором, которым мы правим как суверены. И это крайне иронично, так как наша поддержка опосредованной войны на Украине основывается на утверждении, что Россию не должно волновать, что происходит на её границе на Украине. И это самый уязвимый участок её границы. В XX веке в Первую и Вторую мировые войны Запад дважды вторгался в Россию через Украину.

Теперь же в третий раз за последние 105 лет немецкие танки едут в сторону России через Украину. И приводится аргумент, что у России нет никакого права беспокоиться по поводу того, что целый ряд стран предпринимает что-то на Украине, прямо у неё на границе. В то же время США продолжают утверждать, что Латинской Америкой править можем только мы. И что, когда Бразилия или любая другая страна в Южной Америке продвигают свои независимые интересы, это повод не только для злости, но и угроз. Давайте сначала послушаем, что сказал Лула, особенно о боевых действиях на Украине. Около месяца назад канцлер Германии посетил Бразилиа, столицу Бразилии. И сделал это сразу после того, как Германия решила отправить на Украину танки, а это, несомненно, очень спорный поступок.

Когда мы где-то три месяца назад брали интервью у левого политика из Германии Сары Вагенкнехт, она объяснила, какая это травма для россиян, когда они видят, как немецкие войска направляются в этот регион. Её нельзя недооценить. Германия играет в очень опасную игру. Но всего у нескольких стран есть боеприпасы, необходимые для этих танков. Бразилия — одна из них. Канцлер Германии поехал в Бразилию, попросил Лулу поддержать опосредованную войну в США (так сказано в оригинале. — ИноТВ), точнее на Украине, за счёт поставок боеприпасов и других военных материалов, но Лула сказал: «Нет». Лула сказал, что он не поставит боеприпасы для немецких танков, не поставит оружие на Украину. «Это не наша война». Мы не воюем ни с Россией, ни с Украиной, мы воюем с бедностью, неравенством, низким уровнем жизни в нашей собственной стране. Для чего нам вмешиваться в боевые действия на Украине. Это не наша война.

Я бы хотел, чтобы наши лидеры такое говорили. «Это не наша война». Причин вмешиваться в неё нет. Нам нужно использовать наши ресурсы на благо наших собственных граждан, а не посылать сотни миллиардов долларов президенту Зеленскому и его подельникам в Киеве. В страну, которая давно считается самой коррумпированной в Европе. Кто знает, куда уходят эти деньги. Помните, как Рон Пол пытался добиться обязательных проверок, чтобы знать, куда уходят деньги, а Митч Макконнелл обвинил его в работе на Кремль и заблокировал это приложение к законопроекту, целью которого было просто создать ряд защитных мер для того, чтобы иметь представление, куда идут деньги.

И буквально на этой неделе было опубликовано интервью Джона Стюарта с заместителем главы Пентагона Ллойда Остина. И он спросил её о триллионах долларов в год, которые мы отдаём военным, Пентагону, и о том факте, что аудиты в Пентагоне проводились всего пять раз за всю историю его существования и каждый раз он их проваливал. Так что причин волноваться о том, куда уходят эти деньги, эти огромные суммы денег, которые мы тратим на армию, а теперь тратим на Украину, предостаточно. И они (американские власти. — ИноТВ) хотят, чтобы Бразилия и Лула делали то же самое: посылали деньги в их «чёрную дыру». А он отказывается.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.