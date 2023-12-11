NYT: Европа опасается возвращения Трампа на пост президента

Лидеры европейских стран опасаются распада НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, пишет The New York Times. По словам источников издания, у европейских чиновников пока нет идей, как вести себя с Трампом, кроме как вернуться к их прежнему сценарию лести и активных закупок американского вооружения.

На протяжении 74 лет Организация Североатлантического договора оставалась важнейшим военным альянсом США. Лидеры обеих партий — Демократической и Республиканской — рассматривали НАТО в качестве средства преумножения силы, усиливающее влияние Соединённых Штатов путём объединения стран по обе стороны Атлантики в обещании защищать друг друга.

Однако как отмечает The New York Times, кандидат в президенты Дональд Трамп считает НАТО утечкой американских ресурсов в карманы нахлебников. Ещё в своей книге 2000 года «Америка, которую мы заслуживаем» Трамп написал, что «уход из Европы сэкономил бы этой стране миллионы долларов ежегодно». Во время своего президентского срока он неоднократно угрожал вывести Соединённые Штаты из альянса.

В то же время, стремясь вернуться в Белый дом, Трамп старается не комментировать свои намерения относительно альянса. На сайте его предвыборной кампании есть лишь одно «загадочное» предложение: «Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки целей и миссии НАТО, который начали при моей администрации».

Издание отмечает, что эта расплывчатая линия породила серьёзную неопределённость и беспокойство среди союзников в Европе и сторонников традиционной внешнеполитической роли страны в самих Соединённых Штатах. Послы европейских стран и представители аналитических центров совершают паломничества к соратникам Трампа, чтобы узнать, каковы его намерения. По словам двух источников, знакомых с обсуждениями, посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала даже напрямую связался с бывшим президентом и попытался убедить его в ценности своей страны в качестве нового члена НАТО.

Последние несколько месяцев более десятка действующих и бывших европейских дипломатов на условиях анонимности сообщали о том, что в европейских столицах растёт тревога относительно того, что возвращение Трампа к власти может означать не только отказ от поддержки военных усилий Украины, но и более широкое отступление Соединённых Штатов с континента и даже распад НАТО.

«В Европе серьёзно опасаются, что второй приход Трампа к власти приведёт к фактическому выходу Соединённых Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей нации», — заявил адмирал в отставке и бывший главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По словам источников NYT, у европейских чиновников пока нет идей, как вести себя с Трампом, кроме как вернуться к предыдущему сценарию лести. Ожидается, что небольшие страны, которые считают себя более уязвимыми для российских атак, попытаются завоевать расположение политика, увеличив заказы на американское оружие или — как это сделала Польша во время его первого президентского срока — совершая грандиозные акты лести, в том числе предлагая назвать в его честь военную базу в обмен на постоянное присутствие там американских военных.

Союзники опасаются, что первое направление, на котором потенциальное возвращение Трампа в Белый дом может спровоцировать внешнеполитический кризис, — это Украина. По словам бывшего помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиллы Гранд, Украина станет первым «большим контрольным примером», по которому европейские политики будут оценивать надёжность Трампа в качестве союзника по альянсу. «Бросит ли он Зеленского под автобус в первые три месяца своего срока?» — задалась вопросом Гранд.

Трамп неоднократно заявлял, что он каким-то образом уладит украинский конфликт «за 24 часа», не уточнив, каким же образом. Предполагается, что в случае победы на выборах в 2024 году Трамп может заключить сделку с Россией, в соответствии с которой Украина просто уступит стране потерянные в ходе конфликта земли. Хотя Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на это, у Трампа будут рычаги влияния на украинское правительство. Соединённые Штаты поставили Украине огромное количество вооружения, боеприпасов и разведывательных данных. Несмотря на своё обещание помогать Украине, европейские страны не смогут восполнить дефицит, в случае если администрация Трампа прекратит поставлять военную помощь.

Сам Трамп в беседе с изданием заявил, что для него «Америка прежде всего». «Обязанностью каждого президента США является обеспечение того, чтобы американские альянсы служили защите американского народа и не подвергали его безрассудной опасности», — заявил кандидат в президенты. По его словам, его высшим приоритетом была и останется «защита нашей собственной страны, наших собственных границ, наших собственных ценностей и наших собственных людей, включая их рабочие места и благополучие».