NBC: в США жесткий дефицит лекарств

Американцы жалуются на то, что просто не могут получить выписанные им медикаменты, сообщает NBC. Матери не могут обеспечить лекарственными препаратами своих детей. Врачам же приходится делать «невозможный выбор» между пациентами, которые ожидают лечения и отдавать кому-то приоритет.

По всей стране растет недовольство по поводу отсутствия необходимых рецептурных медикаментов. Из-за повсеместного дефицита лекарств многим американцам становится все труднее найти нужные препараты.

МИСТИ ХИМАН, мать троих детей: Становится только хуже.

Мисти Химан живет в Миннесоте и говорит, что поиск лекарств от СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) для трех ее сыновей — это полноценная работа.

Нашли ли вы какие-нибудь хитрости, или вам приходится справляться с этим изо дня в день?

МИСТИ ХИМАН: Изо дня в день. Иногда я не даю некоторым детям лекарства, например, в 03:00, чтобы знать, что они будут у меня в течение учебного дня, в случае необходимости.

Химан говорит, что ей приходилось подбирать разные рецепты для своих детей в зависимости от того, что было доступно. Это ежедневная борьба, о которой рассказывают в социальных сетях.

Пациентка: Я скучаю по своему старому режиму - просто ходить на химиотерапию каждые две недели. А сейчас. Это как ходить на химиотерапию каждый день.

Пользователи пишут о том, что не могут вовремя забрать рецепты или вынуждены менять график лечения.

Девушка, мать ребенка с СДВГ: У моего семилетнего ребенка нет лекарства от СДВГ, потому что в обеих аптеках его нет.

Этот вопрос вызывает тревогу на Капитолийском холме.

ИММАКУЛАДА ЭРНАНДЕС, доктор из Калифорнийского университета Сан-Диего: Нехватка лекарств — это серьезный риск для здоровья населения, который является самым приоритетным в стране.

Врач-онколог рассказывает конгрессменам, что нехватка лекарств может стать вопросом жизни и смерти для некоторых пациентов.

ДЖЕЙСОН ВЕСТИН, доктор из онкологического центра М.Д. Андерсона: Многие мои коллеги были вынуждены делать невозможный выбор, в том числе выбирать, каким пациентам будет отдан приоритет в получении потенциальной лечебной терапии.

По данным опроса Американского онкологического общества, каждый десятый человек, проходящий сегодня лечение, говорит, что в течение последнего года сталкивался с нехваткой лекарств.

Когда мы говорим о нехватке лекарств для лечения рака, речь может идти о жизни и смерти, не так ли?

ЭРИН ФОКС, помощник главного фармацевта университета здравоохранения штата Юта: Мы также не знаем о долгосрочном вреде, потому что у нас нет данных о переходе с одного противоракового препарата на другой. Возможно, мы узнаем об этом только через несколько лет. Пациенты могут лишиться шанса на излечение.

Проблема широко распространена. Каждая третья больница США серьезно страдает от нехватки лекарств. К началу осени по всей стране насчитывалось 305 случаев нехватки лекарств - больше всего за последнее десятилетие.

Почему в нашей стране не хватает жизненно важных лекарств?

ЭРИН ФОКС: Основная причина большинства таких дефицитов - проблемы с качеством на производстве. Это касается всех классов лекарств. Но, опять же, большинство из них — непатентованные препараты.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.