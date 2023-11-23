Fox News: «ни за что на свете!» — американцы арабского происхождения перестали поддерживать Байдена

Последний опрос показал, что поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения упала до 17 процентов, сообщает Fox News. Это снижение на 42 процентных пункта по сравнению с 2020 годом. В связи с этим на грядущих выборах он может потерять поддержку целых штатов, где проживает много арабов.

Пришло время для «Видимого и невидимого», где мы раскрываем историю, стоящую за заголовками. К нам присоединяется обозреватель Fox News Рэймонд Роял. Рэймонд, я слышал, был какой-то переполох в Белом доме на этой неделе.

РЭЙМОНД РОЯЛ, обозреватель: Джейсон, мы делали сюжет про помилование индейки для Fox and Friends, который выйдет в эфир завтра утром, я к ним присоединюсь. Но когда я вышел из Белого дома, нам встретилась группа пропалестинских протестующих прямо на выходе.





Они были очень недовольны президентом и его внешней политикой. Смотрите.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Мы требуем немедленного прекращения огня. Мы хотим остановить этот геноцид.

РЭЙМОНД РОЯЛ: А что вы скажете тем, кто утверждает, что ХАМАС спровоцировал это?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Это абсолютная ложь. Нет никаких доказательств, что ХАМАС нападал.

РЭЙМОНД РОЯЛ: То есть Израиль убил своих же граждан?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Абсолютно.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Лица, принимающие решения, как дурак, сидящий в этом офисе, который решает, что можно убивать гражданское население. Он сам военный преступник.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Если ХАМАС — террористическая организация, то Армия обороны Израиля тоже террористическая организация. АОИ — более крупная террористическая организация, если вы спрашиваете моё мнение.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы считаете, что ответ Израиля на атаки ХАМАС является геноцидом?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Да, так и есть. Давайте даже не начинать про 7 октября. А что насчёт 8 октября, 9-го, 10-го, 11-го? Можно продолжать.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Более шести тысяч детей стали жертвами геноцида из-за нашего собственного президента. Именно он спонсирует Израиль, и поддерживает их, и даёт им зелёный свет, чтобы убивать нас.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы знаете, Джейсон, смотришь на это, и, когда я услышал этих людей, услышал их протесты… Это ядовитая мысль. Ссылаться на историю, реальную или воображаемую, для оправдания варварства, а потом всё перевернуть и заявить: «Нет, вы совершаете геноцид!»





Но ведь израильтяне не просили, чтобы их граждан, женщин и детей, убили рано утром без каких-либо провокаций. Именно это и произошло. А потом наблюдаешь вот такую реакцию. Но они очень злы. Они злы на этого президента.

Да, очень интересно наблюдать за разделением в стане демократов и тем, что там происходит. Но та леди, она совсем не хотела говорить про 7 октября, это точно.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Да да, я об этом и говорю. Они просто отмахиваются от этого варварства. И от вопроса «Разве не ХАМАС всё это начал?» И она заявила: «Нет, это ложь!» Ну хорошо.





Кстати, последний опрос показывает, что поддержка Байдена среди американцев арабского происхождения упала до 17 процентов. Это снижение на 42 процентных пункта по сравнению с 2020 годом.





Я спросил у некоторых протестующих, почему они винят президента и кого они собираются поддерживать в следующий раз. Смотрите.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы голосовали за Джо Байдена?

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: К сожалению, да. И это была самая большая ошибка в моей жизни.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы проголосуете за него снова?

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Никогда!

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы поддерживали президента Байдена на прошлых выборах?

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Да, и больше я этого никогда не сделаю.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы поддерживали президента Байдена на прошлых выборах и будете ли вы поддерживать его теперь?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я не буду его поддерживать. В прошлый раз, да, я его поддержала.

РЭЙМОНД РОЯЛ: А почему не будете на этот раз?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я не проголосую за Байдена. Я не буду голосовать за кого-либо, кто поддерживает геноцид.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы поддерживали президента Байдена в прошлый раз?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Да, к сожалению, поддерживала.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Вы будете поддерживать его снова?

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Да ни за что!

РЭЙМОНД РОЯЛ: «Да ни за что!» Вот, Джейсон, как ты знаешь — лучше меня — Вирджиния, Мичиган, ключевые штаты, где проживает большое арабское население. Они недовольны этим президентом. И они могут остаться дома на этот раз (не пойти голосовать. — ИноТВ).

Да, не уверен, есть ли у них кто-либо в избирательном бюллетене, кроме разве что Рашиды Талиб, наверное. Она их герой. Но я не знаю, куда они ещё пойдут.

РЭЙМОНД РОЯЛ: Поскольку Белый дом теряет поддержку американцев арабского происхождения, президенту интереснее общаться с американцами, которые ещё слишком молоды, чтобы голосовать.

ДЖО БАЙДЕН: Дети мне нравятся больше, чем люди. Обожаю твои ушки. Они мне очень нравятся, они такие клёвые. Как тебя зовут?

ДЕВОЧКА: Кэтрин.

ДЖО БАЙДЕН: Кэтрин? Какое красивое имя. Мою маму так звали. Как мило. Сколько тебе лет? Семнадцать?

ДЕВОЧКА: Шесть.

ДЖО БАЙДЕН: Шесть?

РЭЙМОНД РОЯЛ: Знаешь, Джейсон, каждый раз, когда он оказывается рядом с детьми, становится неловко, не по себе и странно. Ну кто вообще так разговаривает с детьми?!

Да, немного страшновато, потому что уже столько видео, похожих на это. Но, Рэймонд, я слышал, что правительство призывает общественность быть осторожнее при приготовлении пищи в нынешний День благодарения. Что они говорят?

РЭЙМОНД РОЯЛ: Что ж, Джейсон, им стоило бы сделать предупреждение этим детям, что приближается Байден. А вообще, комиссия по безопасности продукции США опубликовала своё ежегодное объявление об опасности жарки индейки. В этом году они наложили его на музыку.





Смотри, Джейсон, реальность такова, что вот количество несчастных случаев, связанных с пожарами дома, пожарами на кухне, вырастает в три раза во время сезона праздников. И, как правило, это связано с этими приспособлениями для жарки.





Так что будьте осторожны, следите за ними и не переполняйте их, дамы и господа. Счастливого Дня благодарения! Надеюсь, он будет безопасным.

И тебе счастливого Дня благодарения, Рэймонд!

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.