Times: Германия угрожает выйти из совместной с Францией разработки новейшего истребителя

Олаф Шольц думает отказаться от 100-миллиардного проекта быстрейшего военного истребителя на фоне растущих политических разногласий Берлина и Парижа. Как пишет The Times, канцлер планирует присоединиться к схожей британской разработке и снять ограничения на экспорт военных самолётов в Саудовскую Аравию.

Германия всерьёз рассматривает возможность свернуть совместный с Францией проект FCAS по разработке истребителей нового поколения и присоединиться к аналогичному британскому под названием Tempest, пишет The Times. Над ним работают Великобритания, Италия и Япония.

Помимо этого, источники близкие к Олафу Шольцу сообщают, что он планирует снять эмбарго на поставку истребителей Eurofighter Typhoon в Саудовскую Аравию. Эти истребители производятся совместно Великобританией, Германией, Испанией и Италией. Ранее правительство Германии наложило вето на поставку из-за того, «что главенствующая в Саудовской Аравии коалиция обвинялась в гибели тысяч мирных жителей в ходе гражданской войны в Йемене». Как отмечает автор, сейчас желание отказаться от запрета на поставки объясняется тем, «что канцлер опасается, что потенциальные партнёры в будущем будут отказываться от участия в многонациональных оборонных проектах с Германией, если окажется, что она в одиночку препятствует экспорту».

Причин потенциального выхода Германии из проекта существует несколько. Во-первых, FCAS погряз в задержках и спорах по поводу проектирования и финансирования. Стороны не могут разобраться в том, кто же будет вести проект. Во-вторых, Германия считает, что французы в рамках совместной работы сосредоточены только на себе. Париж, например, отверг инициативу Шольца «Небесный щит» по объединению закупок систем противовоздушной и противоракетной обороны европейскими странами. Франция рассматривает предпочтение Германии готовым системам из таких стран, как США и Израиль, как оскорбление её собственных исследований и разработок в этой области.

«Когда Франция говорит о европейской оборонной политике, она имеет в виду французские промышленные интересы», — заявил высокопоставленный немецкий чиновник, пишет The Times.

Заключение договора между Берлином и Лондоном может означать укрепление позиций Британии в сфере оборонной промышленности и усугубление отношений между Францией и Германией, которые, как пишет автор, «враждуют по самым разным вопросам — от энергетики и противовоздушной обороны до дипломатического регламента».

Проблемой может стать то, что немецкая сторона уже вложила в разработку порядка €40 млрд. Также осложняют ситуацию партия «зелёных» и некоторые другие политики, которые не согласны со снятием вето на экспорт истребителей в Саудовскую Аравию. Как по причинам этического характера, так и опасаясь возможности в будущем использования этого вооружения против Германии. Не менее важное событие — конфликт между Израилем и ХАМАС. Германия занимает однозначную позицию в поддержку израильской стороны, и, как утверждают источники, правительство предпочло бы подождать и посмотреть, как будет вести себя Саудовская Аравия.

Таким решением канцлер Германии хочет укрепить позиции своей страны как надёжного партнёра и получить в союзники по оборонно-промышленному комплексу Великобританию. Кроме того, Германия считает, что логичнее вкладывать деньги в один общеевропейский проект, чем спонсировать конкурирующие. Единственное, что расстраивает Шольца в германо-британских отношениях, как сообщает The Times, это то, что «премьер Риши Сунак до сих пор не посетил его в Берлине, и вообще канцлер хотел бы видеть значительно более прямое взаимодействие с высшими должностными лицами британского правительства».

Автор статьи характеризует отношения трёх крупнейших военных держав Европы как «неудачный любовный треугольник из фильмов нулевых».