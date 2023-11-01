Питерсон: Запад упустил шанс помириться с Россией и теперь за это расплачивается

Россия и Запад могли бы навсегда примириться ещё в 1990-е годы и стать стратегическими партнёрами, если бы не привычка западной элиты мыслить категориями холодной войны, сетует ведущий Daily Wire Джордан Питерсон. Сейчас, по его словам, военно-промышленный комплекс США наживается на том, что происходит на Украине, а вашингтонские ястребы даже не могут сформулировать разумных причин для участия в этом конфликте.

Знаете, я думаю, у нас была реальная возможность навсегда замириться с русскими, это могло произойти в 1990-е, а мы реализовали это так плохо, как только могли. За что теперь расплачиваемся. И одному Богу известно, как эта каша, заварившаяся в России и на Украине… какими будут последствия её продолжающегося кипения на периферии. Это весьма прискорбно. И то, что этому не уделяют большего внимания, и то, что не видно реальных попыток начать что-то похожее на серьёзные мирные переговоры, — это, по-моему, нечто невероятное! Так что я не знаю, в какие игры мы, чёрт побери, играем.



И я, хоть убей, не могу понять, какова конечная цель. Знаете, я говорил со многими ястребами в Вашингтоне — и это люди, чьи взгляды я в целом уважаю. Они рассуждали так: если Запад должен потратить несколько десятков миллиардов долларов — хотя сумма, которую называют сейчас, уже больше, — чтобы ослабить российские конвенциональные вооружённые силы, это, возможно, не такая уж плохая инвестиция.



У меня есть сомнения в этой теории: мне не представляется очевидным, что слабая ядерная держава менее опасна, чем сильная ядерная держава. Думаю, это может быть предметом вдумчивой дискуссии. Но я также не думаю, что ослабление Германии после Первой мировой войны оказалось такой уж блестящей идеей. И, пожалуй, я также думаю, что, может быть, было бы лучше, с учётом всех обстоятельств, если бы Россия и Запад были союзниками и выступали стабильным единым фронтом, скажем, против Китая? Просто как вариант. Я полагаю, это было для нас возможным.



По моим впечатлениям, этой войне способствовала распространённая привычка мыслить в категориях холодной войны и, пожалуй, корыстные интересы военно-промышленного комплекса. Не знаю, мне кажется, что главные бенефициары нынешней ситуации на Украине — это производители оружия и всё тот же военно-промышленный комплекс. У них больше нет Афганистана, чтобы поддерживать оживление на рынке, но у них определённо есть вооружённый конфликт России и Украины, который может длиться вечно или очень хорошо расширяться.



Как вы считаете, я что-то упустил? Без сомнения, упустил, это ведь очень сложная ситуация…



МЭТТ ТАЙББИ, американский журналист: По-моему, это вполне соответствует действительности. Я считаю, у нас была возможность по-настоящему наладить с Россией отношения, хотя бы как со стратегическим партнёром. Конечно, всегда были бы какие-то трения между двумя странами: каждая из них видит себя сверхдержавой, есть некоторые обиды в культуре и там, и там — ни одна из этих стран не желает признать другую более мощной. Так что трудности в отношениях этих двух стран были бы всегда. Но они были согласны друг с другом, в частности, по поводу совместной борьбы с исламским терроризмом. Думаю, они продемонстрировали, что подобное сотрудничество возможно.



Но люди, о которых вы упомянули, эти ястребы в вашингтонской внешнеполитической элите… Думаю, если спросить их, что они в глубине души считают конечной целью, они ответят: «Смена режима в России». По-моему, они в это действительно верят!



Да, и что тогда будет? Мы получим кого-нибудь получше Путина, да? С российской-то историей!.. А может быть, вместо этого государство расколется — и что тогда, ядерное оружие окажется, по сути, в руках полевых командиров? Что, чёрт подери, было бы благоприятной сменой режима? Мы получим настоящего демократа в России? Не думаю! Мне это кажется абсурдно наивным. Где в истории России можно найти один-единственный хоть сколько-нибудь убедительный пример? А если перечислять российских лидеров, которые хуже Путина, это будет очень, очень длинный список.



Так что я этого просто не понимаю! И опасность распада страны, особенно учитывая нашу зависимость, зависимость мира от России в плане определённых необходимых товаров… Например, энергоносители для Европы. Аммоний для сельского хозяйства. Или пищевая пшеница, вот ещё один пример. Очевидно, что у нас с Россией много общих стратегических интересов. И мысль о каком-то волшебном превращении режима, в результате чего с ними будет проще иметь дело… Что могло навести на эту мысль? Серьёзно, я не понимаю, как это могло кому-то прийти в голову!



Дата выхода в эфир 31 октября 2023 года.





