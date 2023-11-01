Bloomberg: «затыкают дыры» — ЕС готовит новый пакет санкций для России

В Европейском союзе работают над 12-м пакетом санкций против России, сообщает Bloomberg. В основном он будет направлен на то, чтобы лишить Россию возможности обходить уже введённые санкции, в том числе потолок цены на нефть.

Европейский союз обдумывает принятие нового раунда санкций против России, который обойдётся двусторонней торговле примерно в €5 млрд, сообщает Bloomberg. Это будет уже 12-й пакет мер против России с начала спецоперации на Украине.



Новые санкции, как предполагается, ударят по источникам дохода России и её промышленности. Большая часть российской экономики уже находится под санкциями. Сейчас европейские политики занимаются тем, что «затыкают дыры», применяя целенаправленные меры и ужесточая существующие законы.



По словам источников издания, новый набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях. Также рассматриваются лицензионные запреты на использование программного обеспечения и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов.

Лидеры ЕС уверяют Владимира Зеленского в том, что блок будет и дальше поддерживать Киев, несмотря на вспыхнувший на Ближнем Востоке конфликт. ЕС стал действовать активнее по санкциям, поскольку есть риск, что он не сможет выполнить обещание и предоставить Киеву миллион комплектов артиллерийских боеприпасов к марту следующего года.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, в этом месяце начала консультации со странами-членами, сообщало ранее агентство Bloomberg. Предложения ещё могут измениться до того, как они будут официально представлены государствам-членам, и для их одобрения потребуется поддержка всех 27 стран ЕС.

Пакет направлен на то, чтобы лишить Россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны, где она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, которые используются в том числе для создания оружия. ЕС стремится добавить в санкции новые товары и компании в третьих странах, если эти страны сами не могут помешать такому сотрудничеству с Россией.

ЕС также рассматривает возможность убедить компании добавить в свои контракты с фирмами из третьих стран пункты, запрещающие экспорт некоторых товаров в Россию. Также обсуждаются запрет на репатриацию российских активов и ограничение участия российских граждан в важных секторах европейской экономики.

«Большая семёрка» ввела потолок цены на российскую нефть — $60, но до сих пор большие объёмы нефти из России продаются дороже. Поэтому ЕС и его союзники также обсуждают, как обеспечить выполнение этой меры. В частности, они планируют предпринять шаги против теневого флота, который перевозит российскую нефть.



ЕС, вероятно, добавит в санкционные списки более 100 физических лиц и четыре десятка юридических, пишет Bloomberg.