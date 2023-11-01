Bloomberg: «затыкают дыры» — ЕС готовит новый пакет санкций для России
Европейский союз обдумывает принятие нового раунда санкций против России, который обойдётся двусторонней торговле примерно в €5 млрд, сообщает Bloomberg. Это будет уже 12-й пакет мер против России с начала спецоперации на Украине.
Новые санкции, как предполагается, ударят по источникам дохода России и её промышленности. Большая часть российской экономики уже находится под санкциями. Сейчас европейские политики занимаются тем, что «затыкают дыры», применяя целенаправленные меры и ужесточая существующие законы.
По словам источников издания, новый набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях. Также рассматриваются лицензионные запреты на использование программного обеспечения и ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов.
ЕС, вероятно, добавит в санкционные списки более 100 физических лиц и четыре десятка юридических, пишет Bloomberg.
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