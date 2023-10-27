NTD: учёные воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»

Посетителям выставки в Дании предлагают перенестись на 3500 лет назад и вдохнуть «аромат вечности». Как передаёт NTD, для этого нужно лишь приоткрыть глиняный сосуд и ощутить запах одного из древнеегипетских бальзамов для мумификации, который воссоздали учёные. Они исследовали остатки вещества для бальзамирования, найденного в гробнице знатной египетской женщины Сенетней.

Перенестись на 3500 лет назад и вдохнуть «Аромат вечности» предлагают на новой выставке в Дании. Для этого нужно лишь приоткрыть глиняный сосуд и ощутить запах одного из древнеегипетских бальзамов для мумификации.

Аромат воссоздали немецкие учёные. Они исследовали остатки вещества для бальзамирования, найденного в гробнице знатной египетской женщины Сенетней. Она умерла примерно в 1450 году до нашей эры. Её похоронили в Долине царей. Бальзам хранился в ритуальных сосудах — канопах.

БАРБАРА ХУБЕР, исследовательница: У нас были только капельки бальзама для мумификации, которым покрывали тело умершей. Мы взяли образцы из канопов и идентифицировали вещества в бальзаме. Узнав его молекулярный состав, мы воссоздали древний запах вечности или загробной жизни.

В бальзаме обнаружили сложную смесь из пчелиного воска, растительных масел, жиров, смол и других веществ. Воссоздать аромат помогла французский парфюмер Кэрол Кальвез. Она создала 20 парфюмерных композиций, из которых выбрали одну.

КЭРОЛ КАЛЬВЕЗ, парфюмер: Этот запах я описываю так: древесный, смолистый, бальзамический, альдегидный, очень тёплый и мощный. Думаю, это очень важно. Он напоминает мне о праздниках в Греции, потому что одна из его основных ноток — это аромат фисташки мастичной.

Эксперты говорят, что исследование состава бальзама даёт новое представление о процессе мумификации умерших, а также о торговых путях Древнего Египта.

БАРБАРА ХУБЕР: В составе есть растения из Центральной Европы, Юго-Восточной Азии и Средиземноморья. Возможно, что-то было доступно и в Египте, например, пчелиный воск. И всё это собрано в одном бальзаме для мумификации.

Выставка называется «Древний Египет — одержимость жизнью». По мнению организаторов, воссозданный аромат словно открывает портал в прошлое.

СТЕФФЕН ТЕРП ЛАУРСЕН, сотрудник музея: Древние египтяне не были болезненно увлечёнными смертью людьми. Они были очарованы жизнью, и особенно её продолжением.

Выставка в музее археологии продлится до 18 августа следующего года.

Дата выхода в эфир 25 октября 2023 года.