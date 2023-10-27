NTD: учёные воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»

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Politico: Белый дом теперь обосновывает помощь Украине ростом экономики США Politico
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Россия в текущем сельхозсезоне готова экспортировать до 65 млн т зерна
Российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства заявил о готовности Россия в текущем сельхозсезоне, который длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, экспортировать до 65 млн тонн зерна.
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В Москве увеличилось число выявленных онкозаболеваний ЖКТ на нулевой и ранней стадиях
В Москве почти в два раза увеличилось количество выявленных онкозаболеваний органов ЖКТ на нулевой и ранней стадиях благодаря созданию в 2021 — 2022 годах трёх специализированных эндоскопических центров с современным оборудованием, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Абаскаль заявил, что его злит проявление непрофессионализма в футболе
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что его злит в футболе.
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В Челябинской области подросток умер после тренировки по борьбе
В Карталах Челябинской области школьник умер после тренировки по борьбе.
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На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию в ВСУ
В Киеве и ряде украинских областных центров прошли митинги с требованием провести демобилизацию военнослужащих, находящихся на фронте с февраля 2022 года, сообщает издание «Телеграф».
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Армия Израиля заявила об обстреле со стороны Ливана
Армия обороны Израиля сообщила об обстреле со стороны Ливана.
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Собянин: более 13 тысяч горожан получат новое жильё по реновации до конца года
В Москве в рамках программы реновации на месте снесённых домов строят одновременно 102 новостройки, заявил мэр Сергей Собянин.
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Воздушную тревогу объявили в Ашдоде
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля.
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В Астраханской области отловили более 5300 бездомных собак с апреля по сентябрь
В Управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области заявили RT, что с апреля по сентябрь 2023 года в регионе отловили 5376 бездомных собак.
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Синицына выступит на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре
Российская фигуристка Ксения Синицына заявила, что планирует выступить на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
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В Башкирии проводят проверку по факту нападения собак на мужчину
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту нападения собак на жителя города Салават. Владелец животных пока не установлен.
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Набиуллина: ЦБ намерен вернуть инфляцию к 4% к концу 2024 года
Несмотря на текущие высокие инфляционные риски, Центробанк намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года.
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В России продажи иномарок выросли почти на 15% в III квартале
В России продажи автомобилей иностранных брендов в июле — сентябре этого года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Мишустин заявил об ожидании второго рекордного урожая в России
В России ожидается второй рекордный урожай, которого хватит как для внутренних потребностей, так и для экспорта, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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В Ижевске прошёл концерт большого марафона «Музыка в цеху»
На территории ижевского электромеханического завода «Купол» прошёл концерт «Музыка в цеху». Это новый музыкальный марафон, учреждённый телеканалом RU.TV и Юрием Киселёвым. В рамках проекта артисты выступают в заводских цехах по всей стране.
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На занятиях проекта «Учебный день в музее» в Москве побывали 88 тысяч детей
На занятиях в рамках проекта «Учебный день в музее» в Москве в 2022/2023 учебном году побывали более 88 тыс. школьников и учащихся колледжей, заявил мэр Сергей Собянин.
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ХАМАС: освободить заложников мешают интенсивные удары Израиля
Движение ХАМАС готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения Муса Абу Марзук.
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Гаджиев заявил, что РФС стоит перейти в Азию
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о рассмотрении исполкомом Российского футбольного союза (РФС) вопроса о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре текущего года.
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Два ученика попали в реанимацию от распыления баллончика в школе Первоуральска
Из-за распыления перцового баллончика в школе в Первоуральске Свердловской области два ученика попали в реанимацию.
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Машинист тепловоза устроил дебош в поезде Нижневартовск — Анапа
Машинист тепловоза в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в поезде, следовавшем по маршруту Нижневартовск — Анапа.
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В ХАМАС заявили, что США руководят боевыми действиями против сектора Газа
США уже руководят ведением боевых действий против сектора Газа, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
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В Москве приостановили аренду самокатов из-за метели
Ряд сервисов в Москве приостановили предоставление электросамокатов в аренду из-за метели.
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Гаджиев считает, что у России есть шансы на проведение ЧЕ по футболу
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2036 или 2040 года.
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Прокуратура начала проверку после распыления баллончика в школе Первоуральска
Прокуратура организовала проверку по факту распыления перцового баллончика в школе в Первоуральске Свердловской области.
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Набиуллина: новый дизайн купюры в 1000 рублей будет представлен в следующем году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обновлённый дизайн купюры в 1 тыс. рублей будет представлен в следующем году.
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Инвестстратег Бахтин назвал реакцию курса рубля на решение ЦБ психологической
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» назвал психологической реакцию курса рубля на решение Банка России повысить ключевую ставку.
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FT: в ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов России Украине
В Европейском союзе согласовали использование доходов от замороженных активов России на поддержку Украины.
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Куприянова: в Международной федерации ушу предложили выступать под флагом Евросоюза
Первый вице‑президент Федерации ушу России (ФУР) Татьяна Куприянова сообщила, что в Международной федерации ушу (IWUF) предложили выступать под флагом Евросоюза.
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В России упростят переход в самозанятые для предпринимателей
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала о разработке закона, упрощающего процедуру перехода в разряд самозанятых для предпринимателей. Законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму 27 октября.
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Адвокат Некрасов прокомментировал предложение Минюста о регистрации браков в МФЦ
Адвокат, управляющий партнёр «Некрасов, Рудоманов и партнёры» кандидат юридических наук Андрей Некрасов в эфире радио «Комсомольская правда» отреагировал на инициативу Минюста России дать гражданам страны возможность заключать браки и разводиться через многофункциональные центры (МФЦ).
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Программой «Молодая семья» в ЯНАО воспользовалась тысяча семей
В Ямало-Ненецком автономном округе поддержкой по региональной программе «Молодая семья» воспользовалась 1 тыс. семей.
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Санду: есть вариант, при котором Молдавия вступит в ЕС сначала без Приднестровья
Молдавия может войти в Евросоюз сначала без Приднестровья, заявила президент страны Майя Санду.
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В Перми два пассажира выпали на дорогу из задней двери маршрутки
В Перми два пассажира выпали на дорогу из задней двери маршрутки во время движения.
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Набиуллина: годовые темпы роста ипотеки в России достигли 30%
Годовые темпы роста ипотеки в стране достигают 30%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Николаевской и Кировоградской областях
В Николаевской и Кировоградской областях Украины произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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В «Зените» опровергли информацию, что Фернандес не выйдет на поле в 2023 году
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что защитник Марио Фернандес не появится на поле в текущем году из-за травмы.
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Полковник Левандовский: ВС России не позволили ВСУ совершить ротацию сил
Польский полковник Петр Левандовский заявил, что Вооружённые силы Украины не смогли совершить ротацию войск до начала наступательных действий российской армии.
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Набиуллина: льготную ипотеку нужно сворачивать по истечении действия программы
Льготные ипотечные программы в России нужно сворачивать по мере истечения срока их действия, они разгоняют цены на жильё, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
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МВД подарило телевизор остановившему грабителя в Щёлкове мужчине
Начальник главка МВД России по Московской области Виктор Пауков при личной встрече выразил благодарность пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щёлкове, и подарил ему телевизор.
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Хачатрян: Сперцяном интересуются клубы из Германии и Испании
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионатах Германии или Испании.
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Набиуллина: обязательная продажа валютной выручки лишь временная мера
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обязательная продажа выручки экспортёрами может сработать как временная мера для стабилизации рубля.
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Родители российских школьников рассказали о планах на предстоящие каникулы
Большинство россиян, родителей школьников (75%), принявших участие в новом исследовании, заявили, что готовы потратить на семейный досуг во время школьных каникул (с 28 октября по 5 ноября) до 10 тыс. рублей.
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Подмосковье лидирует среди регионов по количеству проектов КРТ
Московская область стала лидером среди российских регионов по числу проектов комплексного развития территорий (КРТ). В текущий момент в области реализуется порядка 60 таких проектов, четверть из которых была согласована с начала этого года.
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Набиуллина заявила об условии перехода к снижению ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об условии перехода к снижению ключевой ставки.
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Хоккеиста «Сибири» Прохоркина дисквалифицировали на три матча
Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин получил дисквалификацию на три матча за удар локтем в лицо.
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Набиуллина: ценовая динамика минимум в два раза превышает целевую инфляцию
Нынешняя ценовая динамика в России по меньшей мере вдвое превышает целевую инфляцию в 4%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Песков заявил, что нет опасений по втягиванию России в боевые действия в Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что опасения по втягиванию России в боевые действия на фоне ударов Соединённых Штатов по двум объектам в Сирии отсутствуют.
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Набиуллина заявила о дефиците кадров в российских компаниях
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров.
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В Якутии школам рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина
В Якутии школам рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина, сообщила в беседе с RT первый замминистра образования региона Алевтина Аргунова.
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Хаджи — о конкуренции в «Спартаке»: «плохой» Джикия лучше, чем «хороший» Дуарте
Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о проблемах красно-белых перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».