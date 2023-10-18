NTD: прошло уже 40 лет с момента первого звонка по сотовому телефону

Американский инженер Стюарт Тартароне смело может сказать, что оставил свой след в истории технологий. Он был одним из разработчиков первых сотовых телефонов в компании AT&T Labs в 70-х годах.

Спустя десятилетия его детище отмечает знаковый юбилей — 40 лет с момента первого коммерческого звонка по сотовому телефону.

СТЮАРТ ТАРТАРОНЕ, инженер: Команда сформировалась в конце 60-х — начале 70-х. Я пришёл в Bell Laboratories в 1972 году, когда сотовый был только в проекте, его ещё не существовало. С этой командой мы провели всю техническую работу — и в итоге в 1983 году был совершён первый коммерческий звонок.

Конечно, ранняя модель сильно отличалась от компактных устройств, которые теперь помещаются в карман. Компоненты телефонов становились всё меньше и меньше по мере технологического прогресса. Сначала из домов они перекочевали в автомобили.

СТЮАРТ ТАРТАРОНЕ: Это один из самых первых сотовых телефонов. Он немного отличался от того, что вы держите в руках сегодня, потому что его устанавливали в авто. В багажнике был передатчик, сверху — антенна.

AT&T хранит архив сотовых телефонов с 1983 года.

То, что начиналось как нишевый гаджет для тех, кто мог себе это позволить, превратилось в повседневную необходимость. И даже те, кто занимается бизнесом, этого не предвидели.

СТЮАРТ ТАРТАРОНЕ: Когда разработка была завершена, мы пришли к выводу, что рынка для такой услуги нет. Аналогичное исследование провели примерно десять лет спустя. Сделали тот же вывод. Поэтому никто не мог предвидеть такое распространение, как сегодня.

Кто же сделал первый звонок? 13 октября 1983 года этим счастливчиком стал страховой агент Дэвид Мейлан. Он позвонил по мобильному телефону во время рекламного мероприятия AT&T в Чикаго.

Он был одним из первых, кто купил автомобильный телефон. Тот включал телефонную трубку, магистральный передатчик и антенну на крыше. Антенна подключалась к нескольким вышкам сотовой связи, установленным AT&T по всему городу.

ДЭВИД МЕЙЛАН, сделавший первый звонок: У меня был автомобиль с радиотелефоном. Я активно использовал его для бизнеса. Он хорошо работал, а его использование стоило очень дорого.

А Мартину Куперу приписывают изобретение сотового телефона и первый публичный звонок с портативного телефона на улице Нью-Йорка 3 апреля 1973 года. Он использовал прототип, который его команда в компании Motorola начала разрабатывать за пять месяцев до этого.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.